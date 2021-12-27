El SAT modificó el Complemento de Recepción de Pagos para la versión 2.0.

El SAT modificó el Complemento de Recepción de Pagos para la versión 2.0.

El 22 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la documentación técnica del Complemento de Recepción de Pagos (CRP) en su versión 2.0, incluyendo el nuevo estándar. En un análisis publicado por Fiscalia se explican los cambios y se presenta la integración de la nueva estructura del CRP 2.0.

Cambios en el Complemento de Recepción de Pagos 2.0

De acuerdo con el análisis, los cambios en el CRP 2.0 son los siguientes:

Elemento: Totales

En el elemento totales se agregan los siguiente atributos:

TotalRetencionesIVA (Condicional) Expresar el total de los impuestos retenidos de IVA que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalRetencionesISR (Condicional) Expresar el total de los impuestos retenidos de ISR que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalRetencionesIEPS (Condicional) Expresar el total de los impuestos retenidos de IEPS que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosBaseIVA16 (Condicional) Expresar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 16% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosImpuestoIVA16 (Condicional) Expresar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 16% que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosBaseIVA8 (Condicional) Expresar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 8% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosImpuestoIVA8 (Condicional) Expresar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 8% que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosBaseIVA0 (Condicional) Expresar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 0% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosImpuestoIVA0 (Condicional) Expresar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 0% que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos. TotalTrasladosBaseIVAExento (Condicional) Expresar el total de la base de IVA trasladado exento que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos. MontoTotalPagos (Requerido) Expresar el total de los pagos que se desprenden de los nodos Pago. No se permiten valores negativos.

Elemento: DoctoRelacionado

En el elemento DoctoRelacionado se hacen las siguientes modificaciones:

EquivalenciaDR: Se modifica el nombre del atributo 'TipoCambioDR' por el de 'EquivalenciaDR'

NumParcialidad: Se vuelve requerido

ImpSaldoAnt: Se vuelve requerido

ImpPagado: Se vuelve requerido

ImpSaldoInsoluto: Se vuelve requerido

Se adiciona el siguiente elemento:

ObjetoImpDR (Requerido) Expresar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

Se elimina el siguiente atributo:

MetodoDePagoDR (Requerido) Expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado.

Se modifican los siguientes atributos:

Elemento: ImpuestosDR

Se adiciona un nuevo elemento, hjo de DoctRelacionado, llamado Impuestos DR en el que se registran los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda del documento relacionado. Este elemento contiene, a su vez, dos nodos hijos con información sobre los impuestos retenidos y trasladados que, a su vez, contienen una serie de atributos para detallar los datos de estos impuestos. En el esquema que se presenta más abajo se aprecia la estructura de este nuevo elemento y de sus nodos hijos y atributos.

Elemento: ImpuestosP

Se adiciona un nuevo nodo, al mismo nivel de DoctoRelacionado, denominado ImpuestosP, que contiene la información resumida de los impuestos retenidos y trasladados, de manera que quede manifestado el valor de los impuestos que se están causando derivado del pago. En el análisis que publicó Fiscalia también contiene el esquema de la nueva estructura del CRP 2.0. Puedes ver el análisis y la integración de la nueva estructura del CRP 2.0. que publicó Fiscalia aquí

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