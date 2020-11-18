Estos tribunales empiezan a laborar hoy 18 de noviembre de 2020 en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Uno de los puntos de la reforma laboral, publicada el 1 de mayo de 2019, es la creac...

Estos tribunales empiezan a laborar hoy 18 de noviembre de 2020 en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Uno de los puntos de la reforma laboral, publicada el 1 de mayo de 2019, es la creación de los tribunales laborales federales, que sustituirían a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y las 32 juntas locales. En esta fecha comenzó a correr el plazo para la creación e inicio de operaciones de 11 tribunales. El 17 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual se introduce la primera etapa, con la que se crearán tribunales en Campeche, Durango, Pachuca, Ciudad del Carmen, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Naucalpan, San Luis Potosí, Ciudad de México, Villahermosa y Zacatecas, mismos que atenderán asuntos colectivos. Estos tribunales empezarán a laborar el 18 de noviembre de 2020 en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estos tribunales operarán en siete estados, aunque originalmente se tenía contemplado que fueran diez. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 se pospuso el inicio de la operación de los tribunales en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Guanajuato. A continuación reproducimos la información de los 11 tribunales que empezarán a laborar como producto de la reforma laboral, con su respectiva adscripción territorial y su domicilio.

Denominación Jurisdicción territorial Domicilio Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Campeche, con sede en Campeche Municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Hopelchén, Calakmul y Champotón en el Estado de Campeche Lote 5 y 6, manzana G, Zona Turística, sección Fundadores, área HA-KIM-PECH, Malecón Campeche, C.P. 24014 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen Municipios de Escárcega, Carmen, Candelaria y Palizada en el Estado de Campeche Caballito de Mar número 34, entre calles 50 y 52, por avenida de los Pinos, colonia Playa Norte, C.P. 24115 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez Todos los municipios del Estado de Chiapas Onceava calle Poniente Sur del Fraccionamiento Las Terrazas, C.P. 29060 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Durango, con sede en Durango Todos los municipios del Estado de Durango, a excepción de los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo Boulevard Francisco Villa número 602, colonia del Maestro, C.P. 34240 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de México, con sede en Toluca Municipios de Acambay, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán del Estado de México Av. Sor Juana Inés de la Cruz número 302 Sur, colonia Centro, C.P. 50000

Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan Municipios de Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México Av. 16 de septiembre No 784 Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juarez. Estado de México, C.P. 53560 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca Todos los municipios del Estado de Hidalgo Boulevard Luis Donaldo Colosio 4604, Fraccionamiento del Palmar, C.P. 42088 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí Todos los municipios del Estado de San Luis Potosí Calle Palmira s/n Fraccionamiento Desarrollo del Pedregal, piso 7, ala "A", C.P. 78295 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa Todos los municipios del Estado de Tabasco Carlos Pellicer número 3302, colonia Carrizal Tabasco 2000, C.P. 86108 Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas Todos los municipios del Estado de Zacatecas Edificio Sede, ubicado en Calle Lateral número 1202, pisos 1º y 3º, colonia Ciudad Gobierno, C.P. 98160 Tribunal Laboral Federal de asuntos colectivos, con sede en la Ciudad de México Conflictos colectivos que se susciten en los municipios de las entidades federativas mencionados en esta tabla Camino Ajusco 200 col. Jardines en la montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210

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