22 municipios en la frontera sur recibirán beneficios fiscales; además, Chetumal será zona franca. En la conferencia mañanera de hoy, el gobierno federal anunció que llevarán los mismos estímulos f...

22 municipios en la frontera sur recibirán beneficios fiscales; además, Chetumal será zona franca. En la conferencia mañanera de hoy, el gobierno federal anunció que llevarán los mismos estímulos fiscales de la frontera norte a la sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los municipios fronterizos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo serían los beneficiados:

Vamos el día de hoy a dar otra muy buena noticia, porque se van a suscribir dos decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera norte a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro País para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo.

¿Qué beneficios tendrán estos municipios?

22 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo recibirán los estímulos.

En primer lugar, se reducirá el ISR a 20%.

El IVA pasará de 16% a 8%.

Se homologarán los precios de combustibles.

El salario mínimo en estos municipios se elevará al doble.

Estos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2021; además, tendrán vigencia hasta 2024. De acuerdo con el Presidente, una de las consecuencias más importantes es que Chetumal será zona franca. Así, además de los beneficios anteriores, Chetumal recibirá una exención del Impuesto General a las Importaciones y del Derecho de Trámite Aduanero:

Hay algo muy importante que yo creo que le va a dar mucho gusto al pueblo de Quintana Roo y en particular a los que viven en Chetumal y creo que a los pobladores del sureste en general. Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales. No se va a cobrar impuesto por la importación, entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal, como era antes de los cambios, ya en el inicio del periodo neoliberal.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la el objetivo de estos cambios es detonar la actividad económica en la zona; por otro lado, busca complementar algunas de las inversiones y programas del gobierno federal.

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