En su conferencia mensual de diciembre, el IMCP expuso su postura sobre distintos temas de relevancia nacional. El 17 de diciembre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expuso su pos...

En su conferencia mensual de diciembre, el IMCP expuso su postura sobre distintos temas de relevancia nacional. El 17 de diciembre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expuso su postura sobre distintos temas de relevancia nacional, como son el outsourcing o subcontratación, las pensiones, el salario mínimo, entre otros.

Reformas vinculadas al sistema de pensiones

Sobre las reformas vinculadas al sistema de pensiones de México, en el IMCP reconocieron que sientan las bases para concretar una reestructuración integral y profunda de gran peso. Además, indicaron que las modificaciones resuelven el aspecto más urgente, porque permitirán a más trabajadores (82%) acceder a una pensión mínima garantizada. Sin embargo, consideran que aún hay temas pendientes que requieren profundizar el análisis, porque se necesita un sistema que sea financieramente viable y que genere pensiones suficientes.

Tope en las comisiones a cobrar por las Afores

Con respecto al tope en las comisiones a cobrar por las Afores, en el IMCP consideran que aunque deben reducirse, el ponerles control, precio máximo o tope (0.54%), por condiciones prevalecientes en otros países, distorsiona la libre competencia entre las afores y establece un control sujeto a condiciones ajenas a la realidad mexicana. Además, en el IMCP aseguran que esto lo único que genera, es que los participantes fijen su precio de venta en el máximo, y que se elimine de tajo la competencia. Esto se debe a que los agentes económicos pierden el incentivo a otorgar buen servicio o calidad.

Reformas al marco legal de la subcontratación

Con respecto al análisis de las reformas al marco legal del outsourcing o subcontratación, en el IMCP se pronunciaron a favor de la regulación y de que las modificaciones se implementen de manera gradual. Esto se debe a que este esquema actualmente permite la operatividad de los sectores productivos y profesionales. Sin embargo, en el IMCP dijeron que no se puede dejar de lado la importancia de aplicar las sanciones contempladas en la ley contra quienes cometen abusos y violentan los derechos de los trabajadores.

Incremento del salario mínimo para 2021

El IMCP indicó que el incremento del salario mínimo para 2021 no fue un aumento gradual ni progresivo, que contemple el escenario económico actual y futuro inmediato de México. Esto se debe a que el gremio contable considera que los esfuerzos se deben enfocar en mantener los empleos y recuperar los que se perdieron en 2020. Además, el IMCP recordó que muchas micro y pequeñas empresas son las que generalmente pagan salarios mínimos y las que, con los efectos de la pandemia, tienen mayor riesgo de no poder sobrevivir. Puedes ver el boletín de la conferencia de prensa del IMCP aquí / Fecha de publicación: 17 de diciembre de 2020.

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