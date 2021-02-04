Tras registrarse en la aplicación IMSS Digital, los trabajadores podrán recibir el reporte personalizado de cotización del IMSS, con reportes mensuales de los movimientos en su cotización. La directora de incorporación y recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, anunció en conferencia de prensa el RPCI, o reporte personalizado de cotización del IMSS. Este aplicativo servirá para que los más de 20 millones de trabajadores registrados ante el IMSS reciban reportes mensuales con información importante sobre su cotización ante el Instituto, como si algún patrón nuevo los registró, qué patrón los registró, cuántos días estuvo registrado y con qué salario. La importancia de conocer el reporte estriba en que del monto del salario registrado depende el importe que el trabajador recibe en caso de incapacidad por enfermedad o riesgo de trabajo, así como el ahorro que tendrá acumulado al momento de su retiro. Tras registrarse por una sola ocasión, el trabajador recibirá actualizaciones periódicas los días 12 de cada mes. Podrán pedir el reporte tanto los trabajadores vigentes, como los asegurados que no tengan una relación laboral (como los becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro) y hasta trabajadores no vigentes.

¿Cómo me registro?

Para recibir el servicio, es necesario contar con número de seguridad social (NSS), clave única de registro poblacional (CURP) y correo electrónico. Posteriormente hay que descargar la aplicación IMSS Digital en algún dispositivo móvil. Tras ingresar a la aplicación, hay que entrar a la sección "Trámites" y posteriormente a "Reporte personalizado de cotización". Hay que registrarse y aceptar los términos y condiciones del servicio. Posteriormente llegará un correo electrónico de confirmación del registro. Sin embargo, al término de la redacción de esta nota, no fue posible acceder al reporte en la aplicación IMSS Digital para Android.

¿Qué puedo hacer si encuentro anomalías en el reporte personalizado de cotización del IMSS?

Si encuentras anomalías en tu reporte de cotización, como estar registrado ante un patrón que no conoces o con un sueldo distinto al real, puedes solicitar orientación en el 800 623 2323, eligiendo la opción 1 en el conmutador. Otra alternativa es acudir a los canales denuncia referidos en el reporte personalizado de cotización.

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