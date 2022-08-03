El SAT le condonó impuestos al equipo de Rayados de Monterrey por un monto de 1,084 millones de pesos.

El SAT le condonó impuestos al equipo de Rayados de Monterrey por un monto de 1,084 millones de pesos.

De 2007 a 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó a varios clubes del futbol mexicano el pago de impuestos, siendo los Rayados de Monterrey uno los más beneficiados.

En el 2019, varios portales revelaron la información sobre la condonación de impuestos, que se dio a conocer a través de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.

El 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó que se dedique una de sus conferencias mañaneras, exclusivamente para revisar las finanzas y situaciones de los clubes de la Liga MX. En conferencia matutina, el mandatario señaló que pedirá la presencia de la titular del SAT, Raquel Buenrostro, así como de Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hablar de dicho tema. Además del equipo de los Rayados de Monterrey, hay otros que tienen adeudos pendientes con la autoridad fiscal. En 2019 la dependencia reveló que se les condonaron pagos pendientes a equipos como Rayados, Chivas, Atlas, Cruz Azul, León, Pumas, Pachuca, Necaxa y al desaparecido Veracruz, todos con distintos montos.

De acuerdo con una nota publicada por SDP Noticias, diversos clubes mexicanos fueron perdonados por el SAT el pago de impuestos de 2007 a 2015. Entre ellos, destaca la deuda de 1,084 millones de pesos de los Rayados de Monterrey.

La lista de deudores es la siguiente:

Rayados de Monterrey: 1,084 millones de pesos (mdp).

Club Chivas: 469 mdp.

Atlas FC: 348 mdp.

Cruz Azul: 331 mdp.

Federación Mexicana de Futbol: 265 mdp.

Club Atlante: 61 mpd.

Deportivo Toluca: 28 mdp.

Club Pumas: 14 mdp.

Club Necaxa: 7 mdp.

Club de Futbol Pachuca: 7 mdp.

Como reportamos, durante 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2012 y 2018 el SAT condonó 2 mil 178 millones de pesos a clubes de futbol.