Una iniciativa busca convertir el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en consejo fiscal. Podría analizar de forma autónoma el Paquete Económico, entre otras cosas. El día de hoy se discutir...

Una iniciativa busca convertir el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en consejo fiscal. Podría analizar de forma autónoma el Paquete Económico, entre otras cosas. El día de hoy se discutirá en la Cámara de Diputados una iniciativa con la que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) se convertiría en el consejo fiscal de la cámara. El CEFP es un órgano de la Cámara de Diputados que ya se encarga de estudiar las finanzas públicas, pero que ahorita sólo tiene la facultad de publicar estudios. Con esto, el CEFP pasaría a llamarse Instituto de Estudios de la Hacienda Pública. El nuevo consejo trabajaría de forma autónoma y con su propio presupuesto para analizar diversas leyes. Estas son algunas de las obligaciones y características del posible consejo:

Elaboración de un reporte mensual sobre gasto público, ingresos, deuda y su desempeño.

Verificación del cumplimiento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Análisis financieros de las iniciativas de ley y decretos que se presenten ante la Cámara de Diputados.

En cuanto a su organización, el consejo se formará por cinco consejeros expertos. Estos serán propuestos por las mejores universidades del país en temas de Economía y Finanzas. También habrá un director general que ocupará el cargo por cuatro años y podrá ser reelegido.

¿De dónde viene la iniciativa?

La creación del nuevo consejo es parte de una iniciativa para eliminar los cinco centros de investigación que hay en la Cámara de Diputados. Además del nuevo Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, Mario Delgado, coordinador Morena, propuso la creación de otro organismo enfocado en temas legislativos. La iniciativa que se discutirá hoy reúne algunos puntos de propuestas anteriores. Entre ellas se encuentran propuestas de la sociedad civil, México Evalúa, la Federación Nacional de Economistas y de la Coparmex.

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