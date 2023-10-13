Dejando de lado los aspectos técnicos, la forma más fácil de entender el SEO es explicarlo como la participación digital de tu empresa en el mercado respecto a la competencia. Sin embargo, la defin...

Dejando de lado los aspectos técnicos, la forma más fácil de entender el SEO es explicarlo como la participación digital de tu empresa en el mercado respecto a la competencia. Sin embargo, la definición de SEO abarca todas aquellas acciones destinadas a posicionar orgánicamente un sitio web en los motores de búsqueda como Google. ¿Qué quiere decir esto? Que el SEO te ayudará a que tu página web aparezca en los primeros resultados, consiguiendo así, más visitas, y por ende, más clientes y mejores ganancias. Un buen SEO en una estrategia de marketing digital te llevará a la cúspide del éxito, posicionándote en el top of mind de los clientes, es decir, que tu marca sea la primera en la que piensen al pensar en el producto que ofreces. ¡Lee hasta el final para descubrir por qué es tan importante el SEO!

¿Qué es el SEO y por qué es importante en una estrategia de marketing digital?

El SEO combinado en una estrategia de marketing digital atraerá más clientes, consecuentemente aumentando las ventas y los beneficios. SEO significa Search Engine Optimización u optimización para motores de búsqueda, ayuda a incrementar la visibilidad de un sitio web y su clasificación en los resultados de motores de búsqueda como Google. Resulta muy importante la ejecución del SEO en las estrategias de marketing digital para alcanzar a un público más amplio y mejorar el conocimiento sobre la marca; al hacerse más visible a los potenciales clientes aumenta el alcance y el renombre de los productos que ofreces. Asimismo, se alcanzan altos niveles de confianza y credibilidad, pues los motores de búsqueda colocan en primer lugar los resultados más relevantes, por ello, si a través de un SEO orgánico consigues aparecer en los primeros resultados, cambiarás la perspectiva de los clientes potenciales, quienes considerarán la marca y el contenido como relevante. Todo esto se traduce en un mayor retorno de inversión, pues el SEO orientado al marketing digital se traducirá en un mayor flujo de visitantes web, lo cual representa más ventas y mejores ingresos, siendo un ciclo prácticamente infinito donde el tráfico web solo va en aumento.

¿Cómo diseñar una estrategia SEO en marketing digital?

Manejar a la perfección toda la dinámica del SEO no es fácil de buenas a primeras, sin embargo, estos consejos te ayudarán a encaminar tus estrategias.

Investiga las palabras claves

Debes averiguar cuáles son las palabras clave que tus clientes potenciales utilizan para buscar productos o información sobre los productos que ofreces. Al incluirlas en tus publicaciones, te estarás posicionando.

Optimiza tu sitio web

La estructura del sitio web debe ser fácil de entender y de utilizar, añade títulos con palabras relevantes, descripciones y etiquetas que permitan un rápido acceso a lo que el usuario busca.

Añade enlaces a tu web

Sirve para conectarte con otra web y conseguir visitas, para ello solo debes añadir back links a los artículos de tu blog, es decir, enlaces a otros sitios web para aparecer en los motores de búsqueda. Por último, es recomendable siempre controlar el progreso de tus estrategias, para verificar si están funcionando o si deben ser modificadas. ¡Recuerda siempre buscar ayuda de profesionales para conseguir un buen posicionamiento y generar contenido de calidad con una estrategia de marketing digital!