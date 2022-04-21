El aumento en las devoluciones a los contribuyentes se debe, en gran medida, a la implementación de procesos más ágiles y eficientes. En 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó devoluciones a los contribuyentes por 711 mil 822 millones de pesos, la cifra mas alta de la que se tenga registro. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, el fisco informó que respecto a 2020 el alza en devoluciones a contribuyentes fue de 8.4% real, y frente a 2018, el alza acumulada ha sido de 41.4% real. Asimismo, el año pasado la autoridad fiscal regresó a los contribuyentes prácticamente lo mismo que el gobierno ejerció en programas de subsidios a la población, mismos que ascendieron a 730 mil 840 millones de pesos, de acuerdo con Dinero en Imagen.

Mayor devolución a contribuyentes

En el documento, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela que durante la administración actual, ha devuelto más recursos, atendido más trámites y conseguido reducir el tiempo de devolución. A través de procesos más ágiles y eficientes, al tercer trimestre del año pasado, se devolvieron 204 mil 314 millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2018 (46.4 % real) y 44 mil 169 millones de pesos más con relación al mismo periodo de 2020 (3.9% real). En entrevista con Excélsior, Carlos Brown, especialista en Justicia Económica del Instituto del Sur Urbano (SUR), explicó que el incremento de las devoluciones tiene el lado positivo de que muestra que cada vez más contribuyentes cumplen con sus obligaciones y que la autoridad tributaria ha hecho un buen trabajo de digitalización para facilitar esta actividad.

También hubo retrasos

Como reportamos, en 2021 el fisco disminuyó el tiempo promedio general de resolución favorable de las devoluciones a 17.9 días, 3.3 días más bajo que el promedio registrado durante 2020 y 22.1 días menor que el plazo de 40 días que establece la legislación. En contraste, para diciembre pasado, mencionamos que hubo retrasos en la devolución de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con denuncias de integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y de la delegación regiomontana de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Por ello, Carlos Brown, explicó a Excélsior que el SAT y la Secretaría de Hacienda deberían publicar información no sólo de beneficiarios de devoluciones por deciles de ingresos, sino también por tipo de contribuyentes, en la que se muestre la concentración de quiénes reciben más, ya que son más de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno sacrifica de recaudación para devolverlo a los causantes.