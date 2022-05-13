El año pasado, la recaudación a los contribuyentes que se dedican a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras tuvo un monto de 17,462 millones de pesos El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aseveró que en las facilidades administrativas anunciadas por la autoridad fiscal para el sector primario de la economía, no fueron incluidos todos los contribuyentes de la industria. A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció facilidades fiscales para los contribuyentes que se dedican a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras, entre ellas, la omisión de presentar declaraciones mensuales y anuales, dependiendo de sus ingresos, la deducción de combustibles y otras reducciones. Sin embargo, Luis Fernando Haro, director general del CNA, dijo en entrevista con Reforma que en las nuevas facilidades no se consideran a todos los regímenes dentro y que el fisco debió incluir a todo el sector con independencia del régimen fiscal en que tributen. "Para personas morales, salieron todas las facilidades administrativas; para personas físicas del Régimen de Simplificación de Confianza (Resico), sólo algunas facilidades; y para el régimen general de Ley de personas físicas del sector primario, ninguna" dijo al diario. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) a través de la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza aumentó 20.9% anual en el 2021. El año pasado, la recaudación en este rubro tuvo un monto de 17,462 millones de pesos. De esta cifra, las personas morales aportaron 15,217 millones de pesos, esto representó un incremento de 29.7%; mientras que las personas físicas tributaron 2,244 millones de pesos, lo cual significó una disminución de 17%, reveló el informe de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Luis Fernando Haro pidió a la autoridad que incluyera a los contribuyentes y productores que tributan en cualquier régimen, ya sea el especial para el sector primario, el régimen de confianza o el régimen general, para que tengan el acceso a las facilidades administrativas que el SAT acaba de publicar. "Lo que se pide es que simplemente considere que existe una condición especial en el campo mexicano, en el sector agroalimentario, para que eso facilite el pago de las contribuciones", explicó a Reforma.

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