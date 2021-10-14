En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa, para tratar de establecer la tasa del 0% de IVA sobre servicios fijos de acceso a internet.

En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa, para tratar de establecer la tasa del 0% de IVA sobre servicios fijos de acceso a internet.

El 7 de octubre, la Cámara de Diputados publicó una propuesta para incluir los servicios fijos de acceso a internet, en la lista de productos y servicios con tasa 0% para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Iniciativa para servicios fijos de acceso a internet

Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la que se pretende adicionar una fracción V al artículo 2-A de la Ley del IVA. En caso de que se analice y apruebe la iniciativa, se adicionaría una fracción V al artículo 2-A de la Ley del IVA, para quedar como sigue: Artículo 2o-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: I. a IV. ... V. Servicio de acceso a internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través de una red de telecomunicaciones. Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la tasa cero a que se refiere este inciso será procedente siempre que en el comprobante fiscal respectivo, se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública, no pudiendo ser diferente el costo del servicio en contratación conjunta y unitaria. … Puedes ver la información que publicó la Cámara de Diputados sobre la propuesta presentada aquí / Fecha de publicación: 7 de octubre de 2021.

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