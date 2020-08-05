Esa es la recomendación de la Profeco… pero como no está facultada para fijar precios, propuso ser el organismo conciliador entre los padres y las escuelas. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a padres de familia e instituciones educativas a conciliar pagos de colegiaturas e inscripciones con las escuelas, en consideración de que, debido a la pandemia, se retomará un modelo hibrido, que implementará tanto educación presencial como a distancia. Por su parte, Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, dijo que en caso de que los padres de familia decidan cambiar a sus hijos de escuela, los colegios están obligados a regresar el pago de reinscripción, si este se cubrió anticipadamente. Asimismo puntualizó que, en lo que va del año, la Profeco ha actuado en más de 300 casos de servicios educativos, y dijo que “para la cantidad de alumnos en el país, no ha habido gran cantidad de quejas”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/como-presentar-una-queja-ante-profeco-por-alza-injustificada-de-precios/ La procuraduría indicó que el ajuste al monto de las colegiaturas debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, así como a la diversidad de los servicios e instalaciones y recursos académicos que las escuelas privadas utilizan para su funcionamiento. Debido a que la ley no permite a la Profeco establecer precios en ningún producto o servicio, la institución sólo exhortó a las partes interesadas a convenir en mutuo acuerdo el monto de los pagos. Las instituciones educativas están obligadas a informar por escrito todo lo relacionado con sus servicios, previo a la inscripción, para cada ciclo escolar. La obligación anterior deriva del acuerdo para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, aplicable para las escuelas privadas de educación básica y media superior. Profeco explicó que, “en caso de no llegar a algún acuerdo, los padres de familia pueden presentar ante la Profeco una queja, ya sea de manera individual o grupal, para iniciar el procedimiento conciliatorio entre ambas partes”. https://twitter.com/Profeco/status/1289030091230543872 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/el-sat-publico-los-anexos-1-a-14-15-17-y-23-de-la-2a-rmrmf-para-2020/ Con información de Profeco.

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