Los contribuyentes pueden deducir algunos gastos escolares, entre los que se encuentran los pagos de colegiaturas en instituciones educativas privadas y el pago de transporte escolar El ciclo escolar 2023-2024 iniciará el lunes 28 de agosto y terminará el 16 de julio, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con el regreso a clases inicia la compra de útiles escolares, uniformes, pago de colegiaturas, renta de transporte escolar, entre otros artículos. Los contribuyentes pueden deducir algunos gastos escolares, entre los que se encuentran los pagos de colegiaturas en instituciones educativas privadas y el pago de transporte escolar de los hijos o nietos del contribuyente, en caso de que sea obligatorio.

¿Las computadoras y tablets son deducibles de impuestos?

De conformidad con lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los pagos por concepto de inscripción, reinscripción, útiles escolares y uniformes no son deducibles. El fisco mexicano detalla que sólo es deducible de gravámenes lo que está destinado a cubrir el costo directo de la educación de los estudiantes, como el pago de colegiaturas. Por eso, especialistas recomiendan que si el contribuyente tiene varios hijos, o los insumos escolares del ciclo pasado están en perfectas condiciones, lo mejor es que los reutilice. Sin embargo, si entre los útiles escolares se requieren computadoras o tabletas, el contribuyente sí podría deducir dicho gasto en caso de que cuente con un esquema de trabajo de servicios profesionales de manera independiente. Especialistas explican que el contribuyente podría hacer lo anterior, si argumenta al SAT que requiere un equipo de cómputo como parte de sus herramientas de trabajo.