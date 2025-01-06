Conoce cómo el SAT impulsa el crecimiento del régimen de plataformas digitales: 23% más contribuyentes, acceso a seguridad social y nuevas regulaciones para 2025

Conoce cómo el SAT impulsa el crecimiento del régimen de plataformas digitales: 23% más contribuyentes, acceso a seguridad social y nuevas regulaciones para 2025

El número de contribuyentes bajo el régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas digitales alcanzó un récord histórico al cierre de noviembre de 2024, con 619,031 personas registradas, un incremento del 23% respecto al año anterior, según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En noviembre, 12,170 personas se sumaron a este régimen, la cifra más alta para un solo mes desde 2022. Durante los primeros 11 meses del año, 109,171 contribuyentes se dieron de alta, marcando un máximo histórico desde la creación del régimen en 2020.

Plataformas como Uber, Didi, Airbnb y aplicaciones de entrega de alimentos forman parte de este esquema fiscal, que en el primer trimestre de 2024 generó una recaudación de 447 millones de pesos.

Nuevos beneficios y regulaciones

En diciembre de 2023, se aprobó una reforma laboral que beneficiará a los trabajadores de plataformas digitales con acceso a seguridad social, reparto de utilidades y créditos para vivienda a través del Infonavit. La reforma entrará en vigor el 24 de junio de 2025, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Christopher Cernichiaro Reyna, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que la seguridad social incentivará a más trabajadores a registrarse, especialmente aquellos con dependientes económicos. Por su parte, Édgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas de la UANL, resaltó el papel del SAT en fiscalizar más a estas plataformas y garantizar condiciones laborales más justas.

El SAT también, dijo, ha impulsado nuevas regulaciones, como los aranceles a empresas de comercio electrónico de Asia, como Shein y Temu, lo que demuestra un esfuerzo por fortalecer la recaudación y la competencia justa.