Las sanciones económicas por no tener habilitado el Buzón Tributario van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos. Una de las obligaciones fiscales que tienen las personas físicas o morales es la de habilitar su Buzón Tributario, de lo contrario, pueden ser multados por incumplimiento hasta con 10 mil pesos, informó elServicio de Administración Tributaria (SAT).
El Artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece la obligación de habilitar el Buzón Tributario, registrar y mantener actualizados los datos de contacto.
Cabe resaltar que el Buzón Tributario inició para personas morales desde julio de 2014 y para personas físicas desde enero de 2015, y desde el 2020 es considerado obligatorio.
Las personas que no habiliten su buzón pueden ser acreedoras a multas que van desde 3 mil 80 hasta 9 mil 250 pesos, de acuerdo con lo establecido con el Artículo 86-D del CFF.
¿Cómo habilitar el Buzón Tributario?
Si aún no lo tienes habilitado, estos son los pasos para hacerlo:
**1.**Inicia sesión con contraseña o e.firma dando clic en el botón Buzón Tributario, ubicado en la esquina superior derecha del portal del SAT.
**2.**Da clic a “Configuración” ubicado en el Menú de accesos rápidos.
**3.**Posteriormente aparecerá de forma automática el formulario de medios de contacto en el cual deberás capturar la(s) dirección(es) de correo electrónico y el número de teléfono celular que desees registrar.
El sistema preguntará “¿Deseas continuar con el registro de medios de contacto?”, oprime “Aceptar”. El sistema te indicará que tu(s) correo(s) electrónico(s) y el número de teléfono celular han sido registrados. Se habilitará el botón para imprimir el Acuse de registro.
Importante: Para concluir el proceso deberás confirmar tanto el (los) correo(s) electrónico(s) como el número de teléfono celular en un plazo no mayor a 72 horas, de lo contrario el sistema cancelará la solicitud de registro de los mismos y tendrás que realizar nuevamente el registro.
Para confirmar el (los) correo(s) electrónico(s) recibirás un Aviso en cada e-mail, oprime la palabra resaltada para confirmarlo. El sistema te indicará que el correo electrónico ha quedado establecido como medio de contacto para tu buzón. Deberás repetir esta operación por cada correo electrónico registrado.
Para confirmar el número de teléfono celular recibirás un mensaje SMS con un código de activación, ingresa al buzón en el apartado “Configuración”. Ubica el campo de captura a la izquierda del icono de la llave, introduce el código de activación recibido en el SMS. Oprime el icono de la llave para confirmar el número de teléfono que registraste. El sistema preguntará “¿Deseas proseguir con el registro de medios de contacto?”, oprime en Aceptar. El sistema te indicará que tu número de teléfono celular ha quedado establecido como medio de contacto para tu buzón.
**4.**Los medios de contacto se pueden modificar a fin de actualizarlos o eliminarlos en el momento que lo requieras. No existe un número máximo de cambios, no obstante, para habilitar tu buzón debes tener al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular confirmados.