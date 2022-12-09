Las sanciones económicas por no tener habilitado el Buzón Tributario van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos. Una de las obligaciones fiscales que tienen las personas físicas o morales es la de ...

Las sanciones económicas por no tener habilitado el Buzón Tributario van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos. Una de las obligaciones fiscales que tienen las personas físicas o morales es la de habilitar su Buzón Tributario, de lo contrario, pueden ser multados por incumplimiento hasta con 10 mil pesos, informó elServicio de Administración Tributaria (SAT).

El Artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece la obligación de habilitar el Buzón Tributario, registrar y mantener actualizados los datos de contacto.

Cabe resaltar que el Buzón Tributario inició para personas morales desde julio de 2014 y para personas físicas desde enero de 2015, y desde el 2020 es considerado obligatorio.

Las personas que no habiliten su buzón pueden ser acreedoras a multas que van desde 3 mil 80 hasta 9 mil 250 pesos, de acuerdo con lo establecido con el Artículo 86-D del CFF.

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario?

Si aún no lo tienes habilitado, estos son los pasos para hacerlo:

**1.**Inicia sesión con contraseña o e.firma dando clic en el botón Buzón Tributario, ubicado en la esquina superior derecha del portal del SAT.

**2.**Da clic a “Configuración” ubicado en el Menú de accesos rápidos.

**3.**Posteriormente aparecerá de forma automática el formulario de medios de contacto en el cual deberás capturar la(s) dirección(es) de correo electrónico y el número de teléfono celular que desees registrar.