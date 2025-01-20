La STPS implementa esta tecnología para enfocar inspecciones en empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales. Descubre cómo funciona esta nueva estrategia

La STPS implementa esta tecnología para enfocar inspecciones en empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales. Descubre cómo funciona esta nueva estrategia

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha dado un paso adelante en la modernización de sus inspecciones laborales con el uso de inteligencia artificial (IA) para identificar a empresas que no cumplen con sus obligaciones. Esta estrategia busca focalizar las verificaciones y evitar revisiones innecesarias a compañías que están al día con la normativa.

Tecnología para una inspección más eficiente

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, destacó que la inteligencia artificial está revolucionando la manera en que se realizan las inspecciones. Ahora, el proceso no se lleva a cabo al azar, sino con base en datos recopilados de diversas fuentes, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal.

“La inspección no puede salir a la calle a ciegas, tiene que salir sabiendo muchas cosas antes de lo que va a inspeccionar”, afirmó Salafranca durante una de las mesas sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

La STPS maneja un sistema que ya cuenta con un historial de más de un millón y medio de inspecciones, lo que le permite dirigir su atención hacia aquellas empresas con antecedentes de incumplimiento, en lugar de destinar recursos a compañías que han demostrado cumplir con sus responsabilidades.

Un enfoque estratégico para combatir la evasión

Gracias a esta tecnología, la STPS puede determinar de antemano qué empresas han declarado o no utilidades, lo que permite realizar operativos de inspección de manera estratégica.

Por ejemplo, con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, el SAT y el IMSS, la dependencia puede verificar qué empresas han reportado utilidades y cuáles no han cumplido con el reparto de las mismas a sus trabajadores.

“No vamos a ir a empresas que sabemos que han cumplido, para qué molestar al que cumple. Vamos a las empresas que no han cumplido, y es una forma estratégica de combatir la corrupción”, explicó Salafranca.

Este mismo mecanismo se aplica para vigilar el pago del salario mínimo. La STPS ha identificado los sectores donde más se ha incumplido con esta obligación y ha generado un mapa detallado de empresas que requieren inspección prioritaria.

Reducción de sobre inspecciones y aumento en la recaudación

Con este nuevo sistema, la STPS pretende eliminar las revisiones innecesarias y hacer que las verificaciones sean más eficientes. Este método ha sido bien recibido por las cámaras empresariales, quienes han expresado que una de sus principales quejas ha sido la sobre inspección de empresas que cumplen con la ley.

Además de la STPS, el IMSS también ha recurrido a la tecnología para detectar empresas que incumplen con el pago de cuotas obrero-patronales, logrando un incremento significativo en su recaudación.