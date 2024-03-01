El fisco reportó que el año pasado los contribuyentes timbraron más de 10 mil millones de facturas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reportó una cifra récord durante el año 2023, se emitieron más de 10 mil 323 millones de facturas electrónicas, marcando un promedio de 327 facturas por segundo. La implementación de la versión 4.0 de la factura electrónica, que se hizo obligatoria a partir del 1 de abril de 2023, ha sido un factor clave en este avance. Esta actualización, que busca mejorar la precisión y transparencia de las transacciones comerciales, ha sido adoptada por el 100% de las facturas emitidas al tercer trimestre del año. Además, el esquema ha atraído a 758 mil 369 nuevos contribuyentes, lo que representa un aumento del 6.3% en el total de emisores.

CFDI 4.0

Mediante un comunicado, el SAT enfatizó que la factura electrónica es una herramienta esencial para los contribuyentes, permitiéndoles validar sus operaciones ante el SAT. Estas facturas detallan la naturaleza del bien o servicio adquirido, la fecha de la transacción, el costo, y los impuestos aplicables, asegurando así la transparencia y el cumplimiento fiscal. El SAT ha facilitado la generación de facturas a través de herramientas gratuitas como la aplicación Factura SAT Móvil y el Servicio de facturación CFDI versión 4.0, disponibles en su sitio web oficial. Estas iniciativas subrayan el esfuerzo del SAT por ofrecer soluciones accesibles y eficientes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mexicanos.