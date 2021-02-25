En la actualidad, los jóvenes y adultos en México sin grado de escolarización pueden obtener su certificación de primaria o secundaria a través de la secundaria en línea del INEA, la cual está disp...

En la actualidad, los jóvenes y adultos en México sin grado de escolarización pueden obtener su certificación de primaria o secundaria a través de la secundaria en línea del INEA, la cual está disponible gratuitamente. Ahora, es posible mejorar la formación educativa mediante un sistema adaptado a las necesidades y preferencias horarias de cada alumno. Lo mejor es que jóvenes y adultos no deben invertir ni un céntimo. En los últimos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en México mantiene a la disposición del público en general un programa formativo e innovador en el que las personas que no pudieron terminar sus estudios de secundaria ahora puedan acreditarse en la secundaria en línea gratuita. Tanto en la educación primaria como la secundaria ofrecen las herramientas y los conocimientos necesarios para seguir avanzando académicamente y profesionalmente. Por esta razón, a continuación se presenta de forma detallada toda la información de interés para estudiar la secundaria abierta del INEA y obtener exitosamente el certificado de la SEP.

¿Qué es la secundaria en línea gratuita del INEA?

No es un secreto que en la vida existen una gran variedad de circunstancias que separan a los estudiantes de su educación regular. Sin embargo, el INEA ha desarrollado un avanzado programa educativo que brinda la oportunidad a jóvenes y adultos sin límite máximo de edad, retomar sus estudios académicos y obtener el certificado que valide su grado de instrucción, mediante la secundaria en línea gratuita. La SEP garantiza un programa de estudios de calidad orientado a mejorar la calidad de vida y adaptado a las actuales necesidades de transformación digital. De esta manera, quienes deseen superarse profesionalmente solo deben contar con conexión estable a Internet, una computadora y ser mayores de 15 años de edad. La secundaria en línea gratuita que ofrece el INEA es, definitivamente, uno de las mejores alternativas en el país para culminar exitosamente los estudios secundarios. No obstante, se debe señalar que aunque este programa suponga una modalidad de estudio flexible capaz de ajustarse al ritmo y horario de cada alumno, las personas tienen que definir sus objetivos y trabajar para alcanzar sus metas, ya que el tiempo máximo para culminar este los estudios de secundaria en línea gratuita es de 2 años y medio.

¿Es posible estudiar la secundaria en línea gratuita si no se cuenta con computadora?

Entendiendo que, en la actualidad, algunos hogares no disponen de un equipo de cómputo o conexión estable a Internet, la SEP a través del INEA ha tenido en cuenta estos posibles inconvenientes que pueden dinamitar los esfuerzos e intenciones de cientos de personas por acceder a la secundaria en línea gratuita. Por esta razón, el Gobierno de México ha creado las plazas comunitarias como una alternativa para que las personas que viven en comunidades sin acceso a computadoras o conexión a Internet. En estas plazas comunitarias, las personas con interés en realizar la secundaria en línea gratuita encontrarán tanto las herramientas técnicas como al equipo humano y profesional del INEA capacitado para apoyar y asesorar en cualquier duda que el estudiante presente.

Ventajas de estudiar la secundaria en línea gratuita

Quienes deciden retomar sus estudios de secundaria en línea gratuita han afirmado contar con una gran variedad de ventajas y beneficios a nivel personal y profesional. Esta modalidad de secundaria abierta es una de las opciones más demandadas por jóvenes y adultos que desean acreditarse de una vez por todas en los estudios secundarios.

Modalidad de estudio gratuita

En definitiva, la gratuidad de esta modalidad de educación es uno de las razones más importantes que ha logrado que muchas personas alcancen un grado de instrucción y escolaridad superior. De esta manera, personas con bajos recursos o salarios precarios pueden acceder a educación de calidad sin tener que invertir un peso.

Es una opción flexible

Uno de los aspectos que preocupa a jóvenes y adultos activos laboralmente es poder conciliar sus objetivos académicos con su vida laboral. Por suerte, la secundaria en línea gratuita permite que las personas puedan estudiar bajo su propio ritmo y en las horas que mejor le convengan.

Certificado SEP válido en todo el territorio nacional

Una vez que el estudiante apruebe los ochos módulos de la secundaria en línea gratuita le será suministrado un certificado de validez oficial emitido por la SEP. A través de esta acreditación los jóvenes y adultos pueden acceder al siguiente nivel de formación: la preparatorio. El INEA**,** en conjunto con la SEP, brinda la oportunidad a jóvenes y adultos de culminar sus estudios de secundaria a través de una modalidad innovadora y digital: la secundaria en línea, la cual no cuesta ni un peso. Por lo que ya no hay excusa para no superarse profesionalmente. La secundaria en línea gratuita está disponible para todas aquellas personas que debieron pausar sus estudios.