La funcionaria explicó que el problema se presentó en las empresas que cuentan con nóminas muy grandes, debido a que muchos trabajadores no saben la dirección que tienen registrada en su RFC. La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, afirmó en entrevista con Milenio Televisión que el fisco mexicano no pidió el requisito de la Constancia de Situación Fiscal. "El SAT nunca pidió una Constancia de Situación Fiscal ¿Nosotros para qué querríamos una? No tiene ningún sentido", dijo la jefa del órgano recaudador https://twitter.com/mileniotv/status/1544115481623363598?ref\_src=twsrc%5Etfw La nueva forma de facturación electrónica 4.0, que será obligatoria en 2023, exige que el nombre y el código postal del domicilio del contribuyente coincida con el que el fisco tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). "Si tú te sabes tu código postal, nombre o razón social, se lo das a la persona que quiere emitir una factura para ti. No te tienen que pedir la Constancia de Situación Fiscal", señaló la titular de la dependencia. La funcionaria explicó que el problema se presentó en las empresas que cuentan con nóminas muy grandes, debido a que muchos trabajadores no saben con qué dirección tienen registrado en su RFC y no pueden dar ese dato al contador del empresa. Por ello, señaló, que los empleadores solicitaron la Constancia de Situación Fiscal ya que es el único documento que contiene dicha información y necesitan los datos para timbrar los recibos de nómina. "El SAT no la pidió. Si cualquier trabajador conoce su código y su razón social, el patrón o el empleador no tiene porqué exigirle la presentación de la constancia y mucho menos condicionar su pago", explicó. Asimismo, dijo que las empresas tuvieron seis meses para pedirla a sus trabajadores, sin embargo, se atrasaron y la comenzaron a exigir en junio, lo cual ocasionó que se saturaran las oficinas del fisco. Como reportamos el 27 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que si el requisito de la Constancia de Situación Fiscal causa complicaciones a los contribuyentes, debe eliminarse.