El comercio aún se recupera de la crisis que dejó la pandemia, los últimos dos años no han sido nada fáciles para los pequeños comercios y emprendedores, y uno de los sectores que se ha visto más p...

El comercio aún se recupera de la crisis que dejó la pandemia, los últimos dos años no han sido nada fáciles para los pequeños comercios y emprendedores, y uno de los sectores que se ha visto más perjudicado por todo esto son las estéticas, donde entran peluquerías, salones de belleza, spas y comercios similares. Según datos proporcionados por la Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico (Camief), cerca de 33,300 Pymes han quebrado en los últimos meses a raíz de la crisis del Covid-19. En México, el sector de la estética abarca cerca de 190 mil negocios, generando cerca de 500 mil empleos de manera indirecta y otros 500 mil de manera indirecta.

AgendaPro y su aporte a los emprendimientos de la estética

No todo es malo, hay una forma de que las estéticas se remonten y logren tener los mismos números que tenían antes de la pandemia. Alcanzar esto no es sencillo, cada Pymes debe contar con las adecuadas facturas y datos digitalizados. Bajo el nombre de "Shopify para la belleza y el bienestar" en América Latina, AgendaPro quiere ayudar a las pequeñas empresas de la región a reservar clientes en línea y cobrar pagos. A diferencia de otras compañías similares, sus objetivos no son tan radicales, pero sus resultados son bastante notables. AgendaPro ha alcanzado $152,000 en MRR, o poco más de $1.8 millones en ARR, y los representantes compartieron que sus márgenes brutos son del 89 %. En lo que respecta a los márgenes de software, eso es bastante bueno. Este software transforma a los clientes nuevos en aliados comerciales; olvídate de pagar grandes cantidades de dinero por publicidad, eso ya es bastante arcaico. AgendaPro se encarga de que sean tus propios clientes quienes se encarguen de hacerte publicidad. Puedes enviar diferentes campañas de marketing a través de las redes sociales para generar más impacto y, por supuesto, atraer muchos más clientes, mantén siempre interesados a los consumidores. La puesta en marcha tiene más de 3.000 comerciantes que utilizan su servicio en este momento, y afirma que hay más de cuatro millones de empresas a las que podría atender. Si AgendaPro puede obtener ingresos por software y pagos incluso de una fracción respetable de esas empresas, será un gran, gran negocio ¿Te gustaría participar? Si tienes un negocio o trabajas en el sector de la estética, obtén más información de este software y sus beneficios en Agendapro.com

Funcionamiento de AgendaPro

AgendaPro asegura que los clientes que empleen su software podrán visualizar los resultados en los primeros seis meses, brinda la oportunidad de que el establecimiento, negocio o empresa esté vinculada con su clientela para hacer crecer el negocio. Con solo un par el clic, la dueña de un salón de belleza podrá crear un website de su establecimiento, comenzando a prestar reservas online, además de vender sus productos y servicios. Si un negocio no está en la web, básicamente no existe. AgendaPro está muy interesada en el comercio de México, pues observan un muy buen potencial en los emprendedores del país azteca. Este software está especializado en:

Sector de la estética : Barberías, peluquería, salones de belleza y spa. Ofrece el mejor software para spa y un excelente sistema o software para barberías.

: Barberías, peluquería, salones de belleza y spa. Ofrece el mejor software para spa y un excelente sistema o software para barberías. Salud : Centros de medicina alternativa, cosmetología, psicología, médicos particulares y otros.

: Centros de medicina alternativa, cosmetología, psicología, médicos particulares y otros. Deporte: Gimnasios, centros deportivos, centros especializados en yoga, entre otros.

Mensualmente, AgendaPro realiza más de 2 millones de reservas online entre todos los negocios que maneja, en total han gestionado más de 20 millones de reservaciones.

Las ventajas que ofrece AgendaPro para tu empresa

Este maravilloso software te permite enlazar tu agenda con las redes sociales que más emplean los clientes (WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras) permitiendo realizar reservas online el día y a la hora que el usuario desee, esta herramienta estará disponible 24/7. Este programa es bastante completo y envía recordatorios a los clientes de los días que tienen su cita para evitar que las pierdan y, por supuesto, evitando que pierdas tiempo y dinero. Da la opción de multipago al cliente, quien decidirá hacerlo online o de manera presencial. Ofrece también la oportunidad de crear tu propia aplicación en Google Play y en App Store, para que tengas control total de tu negocio. Además de esto, AgendaPro ofrece: