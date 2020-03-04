Para evitar un aumento considerable en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la concentración de las demandas de amparo. El 18 de febrero, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó en el Diario Oficial de la federación (DOF) un acuerdo en el que ordena que los amparos contra la reforma penal fiscal o ley antifactureras se resuelvan en dos juzgados de la Ciudad de México (CDMX). El CJF considera que la reforma penal fiscal o ley antifactureras puede ocasionar la presentación masiva de demandas de amparo indirecto. Esto provocaría un aumento considerable en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, en detrimento del derecho a recibir una justicia pronta y expedita. [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17]. Para solucionar la posible problemática, el CJF ordenó la concentración de las demandas de amparo contra la reforma penal fiscal o ley antifactureras. Esto se hará en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. El objetivo de la medida es que dichos juzgados tramiten, resuelvan y se hagan cargo del cumplimiento de las sentencias. Adicionalmente, el CJF también consideró indispensable que los recursos que se presenten en los juicios de amparo mencionados, sean del conocimiento de los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región. Puedes revisar el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)****aquí / Fecha de publicación: 18 de febrero de 2020.

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