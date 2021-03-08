La secretaria del Trabajo descartó que vayan a presentar una nueva iniciativa y sólo le harán cambios a la propuesta enviada al Congreso en noviembre pasado

La secretaria del Trabajo descartó que vayan a presentar una nueva iniciativa y sólo le harán cambios a la propuesta enviada al Congreso en noviembre pasado

La discusión de la iniciativa para regular la subcontratación laboral o outsourcing no se pospondrá hasta septiembre próximo, dijo recientemente la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, al contrario, la propuesta legislativa sufrirá solo algunos ajustes en las próximas semanas, con la finalidad de que sea aprobada por el Congreso lo antes posible. “Esperemos que eso pueda suceder en las próximas semanas y que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, como cámara de origen pueda discutir y esperemos en su caso aprobar para que pase a la Cámara de Senadores y tener en las próximas semanas o par de meses la iniciativa aprobada”, informó la funcionaria en una conferencia de prensa en Baja California. Alcalde Luján señaló que no se presentará una nueva iniciativa y solo se le harán algunos ajustes, pues la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es discutir el tema antes de las elecciones, aunque exista la pretensión de que el análisis se vaya hasta el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados que inicia en septiembre.

¿Cuál fue la iniciativa original?

El pasado 12 de noviembre de 2020, fue presentada por el Poder Ejecutivo la iniciativa modificar diversas leyes que buscan realizar cambios en la subcontratación en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Entre los puntos relevantes de la propuesta están prohibir la subcontratación y limitar la prestación de servicios de outsourcing e insourcing para evitar que una persona, ya sea física o moral, ponga a disposición a sus trabajadoras y trabajadores en beneficio de otra. La iniciativa consiste en regular 3 figuras:

Subcontratación de personal: se prohíbe la subcontratación de personal. No puede haber empresas que simulen su relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros.

**Regular servicios especializados que no formen parte del objeto social:**Se va a requerir una autorización de la Secretaría del Trabajo y formarán parte de un padrón público.

Agencias de colocación: podrán intervenir en el proceso de reclutamiento, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón o contratar en sustitución.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-ve-cambios-en-iniciativa-de-outsourcing-y-tramite-antes-de-eleccion-20210222-0004.html