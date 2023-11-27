Las gratificaciones que reciben los trabajadores están exentas hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general, según establece la ley La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87, establece que los trabajadores de México tienen derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre. El aguinaldo es como una gratificación que reciben las personas trabajadoras por parte de las empresas, y consiste en un pago de 15 días de sueldo, como mínimo. Pero si el aguinaldo es como un ingreso para los trabajadores, ¿el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aplica el Impuesto sobre la Renta (ISR)?

¿El aguinaldo genera impuestos?

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) en su artículo 93, fracción XIV, establece que las gratificaciones que reciben los trabajadores están exentas hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general. Esto sólo aplica si las gratificaciones se otorgan en forma general. Lo anterior significa que el aguinaldo sólo genera ISR si el monto recibido por el trabajador es superior a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, si recibe aproximadamente más de 3,153.70 pesos en 2023. Por ejemplo, si un trabajador recibe 5,000 pesos de aguinaldo, se le restarían los 3,153.70 que están exentos del impuesto, y los 1,846.30 pesos que resultan si pagarían ISR. Se trata de una excepción de ISR para el aguinaldo. Así que si la cantidad que recibe el trabajador no pasa de los 3,153.70 pesos, no generará un impuesto. Mientras que la cantidad de aguinaldo que rebase el monto mencionado sí genera ISR.