La dependencia estima recaudar 2 billones 73 mil 493 millones de pesos por concepto de ISR en 2022, mientras que la estimación para 2021 fue de un billón 908 mil 813 millones de pesos.

La dependencia estima recaudar 2 billones 73 mil 493 millones de pesos por concepto de ISR en 2022, mientras que la estimación para 2021 fue de un billón 908 mil 813 millones de pesos.

El pasado miércoles, la Secretaría de Hacienda entregó el Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados. En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), que forma parte del Paquete Económico, la Secretaría de Hacienda estimó que percibirá aproximadamente 7 billones 88 mil 250 millones de pesos por ingresos en 2022. La meta de ingresos de la dependencia para 2022 es superior a la del 2021. Por ingresos tributarios se espera recaudar 3 billones 944 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 13% frente a lo aprobado este año.

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se estima recaudar 2 billones 73 mil 493 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2022, mientras que la estimación para 2021 fue de un billón 908 mil 813 millones de pesos.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se calculan ingresos por un billón 213 mil 777 millones de pesos, 234 mil 831 millones más que lo esperado en 2021.

Ingresos por impuestos en 2022

La ILIF, que deberá ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República, prevé ingresos por impuestos de 3 billones 944 mil 520 millones de pesos. Esto es lo que espera recaudar con los impuestos principales:

2 billones 73 mil millones de pesos en ISR.

1 billón 213 mil millones de pesos en IVA.

505 mil millones de pesos en IEPS.

12 mil millones de pesos en ISAN.

72 mil millones de pesos en comercio exterior.

Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/08/pa-dientitos-del-sat-gobierno-espera-recaudar-2-billones-de-pesos-por-isr-en-2022/?outputType=amp Puedes ver la ILIF aquí / Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2021.

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