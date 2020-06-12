CFE admitió que hubo aumentos en los recibo de energía eléctrica, pero según ellos no se debe a un incremento en las tarifas, sino a que hubo más consumo debido a la cuarentena. ¿Será? Probablemente tu recibo de la luz llegó más alto. Según dijeron representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la transmisión de la Mesa de análisis CFE, la compañía no ha incrementado las tarifas domesticas. Sin embargo, a causa del confinamiento por la pandemia, los montos de recibos domésticos sí aumentaron. Martín Mendoza, director general de CFE Suministro Básico (una subsidiaria de CFE), aseguró que este aumento se debe a que las actividades laborales y escolares se están realizando desde casa, debido a la cuarentena por COVID-19. Mencionó que a menor consumo, mayor subsidio y por consiguiente menor precio por kilowatt/hora, mientras a mayor consumo, menor subsidio y por lo tanto mayor precio por kilowatt/hora. Por lo que aseguró que quienes presenten un consumo mayor de 250 kilowatt/hora (kw/h) mensual su subsidio será pausado, y a partir de este rango el excedente se contabiliza en 2.9 pesos por kw/h. Agregó que la comisión determina el consumo de energía eléctrica de sus clientes domésticos con base en cuatro principales aspectos: por alimentación, por higiene, por seguridad y por confort. En este último se contempla el uso eléctrico de televisores, computadoras, aire acondicionado, entre otros. “Hay uno de ellos (de los consumos) que es el confort, que nosotros lo segregamos, obviamente, porque el confort no lo tiene toda la población. El confort está basado, obviamente, en televisores, computadoras, juegos electrónicos, algún equipo de deporte y lo que es el aire acondicionado en ciertas regiones del país”, explicó Martín Mendoza. Explicó que el segmento de confort, comúnmente representa el 15% de una facturación usual, pero durante la emergencia sanitaria este rubro se ha presentado hasta por el 80%, según la información recabada por la CFE. “Durante la pandemia, ¿cuánta gente no tiene la televisión prendida todo el día y a lo mejor sin verla. ¿Cuánta gente duerme con la televisión prendida? Ese confort es un desperdicio que puede originar el brinco del consumo adicional que ahorita está siendo obviamente muy observado y muy fiscalizado por el famoso incremento en la facturación”, declaró Mendoza Esto quiere decir que la CFE asegura que el aumento de facturación en los consumidores domésticos no se debe a un alza en la tarifa doméstica eléctrica, sino a que sus clientes están generando mayor consumo de electricidad en actividades de confort. Martín aclaró que cerca del 80% de los clientes domésticos cuentan con una tarifa subsidiada. De este rango, el 21% cuenta con un subsidio que oscila entre los 66 y 72 puntos porcentuales sobre su facturación.

Añadió que los clientes que cuentan con una tarifa de alto de consumo no tienen el servicio subsidiado, por lo que podrían presentar aumentos en sus recibos de hasta 300% del monto usual. Además, al menos dos millones de clientes domésticos dejaron de pagar su recibo durante la emergencia sanitaria.

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Estas son las tarifas de cobro de la CFE

TARIFAS DOMÉSTICAS Clasificación Rango de consumo en KWh/mensual Rango de consumo en KWh/anual Tarifa 1 250 3000 Tarifa 1A 300 3600 Tarifa 1B 400 4800 Tarifa 1C 850 10200 Tarifa 1D 1000 12000 Tarifa 1E 2000 24000 Tarifa 1F 2500 30000

Tarifas domésticas no subirán a alto consumo

El presidente, Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de no pasar a los usuarios domésticos a la tarifa de alto consumo durante la actual emergencia sanitaria. “A mayor consumo no aumentaba la tarifa, es decir el monto cobrado por el uso de la energía eléctrica en los hogares”, expresó. https://twitter.com/CFEmx/status/1270758423592927233 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/por-pandemia-cfe-no-te-reclasificara-en-tarifa-de-alto-consumo/ Con información de CFE.

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