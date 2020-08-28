El SAT dialogó con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) e intercambiaron inquietudes sobre la recuperación económica y el trabajo en conjunto. En una reunión virtual, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, pidió al Consejo Mexicano de Negocios evitar contratar intermediarios. La funcionaria explicó que en administraciones pasadas éstos hacían uso del tráfico de influencias a fin de resolver los asuntos, o bien prolongaban los plazos de forma innecesaria con el objetivo de generar costos a sus clientes y a la autoridad. Buenrostro también reiteró su compromiso de establecer mecanismos claros de revisión y conciliación del cumplimiento de las obligaciones fiscales para que las empresas y el gobierno ya no se vean tan afectadas por estas prácticas. Cabe destacar que también se intercambiaron inquietudes y propuestas sobre la reactivación económica y las estrategias de recaudación. La titular del SAT expresó la intención de la presente administración, de garantizar la certeza jurídica de los actos que realiza la autoridad. De igual manera, Antonio del Valle, presidente del CMN coincidió en lo fundamental que será la responsabilidad social, tanto del sector privado como del gobierno federal, para lograr el objetivo común de que México supere los efectos de la pandemia de COVID-19.
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