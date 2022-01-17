De enero a noviembre, el fisco obtuvo 17 mil 939 millones de pesos por el IEPS de bebidas alcohólicas, 10.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2020. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) elevó su recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debido al incremento en la venta de bebidas alcohólicas durante 2021. De acuerdo con Reforma, en los primeros 11 meses de ese año, el fisco obtuvo 17 mil 939 millones de pesos por el IEPS de bebidas alcohólicas, 10.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2020. Además, en el mismo periodo, el valor de las ventas al menudeo de vinos y licores creció 26.8 por ciento contra el año previo y 14 por ciento respecto a 2019, según el indicador de la empresa de medición y análisis de mercados, Iscam. Se trata del mayor crecimiento registrado en los últimos seis años, conforme cifras de la Secretaría de Hacienda y obedeció a diversos factores, como la reapertura económica, menos restricciones sanitarias, la reapertura de los centros de consumo y la mejora en la actividad turística.

Piden cambio de esquema

Aunque la Miscelánea Fiscal 2022 no propone cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas para este año, varios productores de bebidas están a favor de un cambio a un esquema ad quantum. El tipo de impuesto que se utiliza actualmente en México es ad valorem (valor de la bebida); en cambio, la propuesta habla de un impuesto ad quantum (por cantidad de alcohol contenida). El cambio principal consiste en utilizar una cuota fija sobre el contenido de alcohol en lugar una cuota porcentual. Actualmente, la tasa de IEPS es de entre 26.5% a 53% sobre el precio de venta del producto. La propuesta supone más bien una cuota de entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro, así lo reportamos en este medio en octubre del año pasado. Actualmente, solo cuatro países de los 32 miembros de la OCDE utilizan el esquema ad valorem: México, Chile, Corea del Sur e Israel. Alfonso Navarro, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, dijo que el cambio seguirá las tendencias internacionales de otros países de la OCDE. En octubre pasado, se realizó la sesión de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en la que varios productores y académicos pidieron la modernización del IEPS. Rubén Irvin Rojas, investigador del CIDE , explicó que cambiar al esquema ad quantum, permitiría a empresas que producen bebidas de más calidad competir en mejores condiciones.

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