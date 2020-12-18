El SAT envió un recordatorio a las personas morales, advirtiéndoles que el incumplimiento de sus obligaciones fiscales puede constituir un delito fiscal. A través del buzón tributario, el Servicio ...

El SAT envió un recordatorio a las personas morales, advirtiéndoles que el incumplimiento de sus obligaciones fiscales puede constituir un delito fiscal. A través del buzón tributario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo llegar a las personas morales un recordatorio navideño. En la misiva, la autoridad fiscal pidió a los contribuyentes evitar planeaciones fiscales y prácticas ilegales derivadas de la subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing. El incumplimiento de las obligaciones fiscales, subraya el SAT, puede generar la imposición de multas o hasta constituir delitos fiscales. Adicionalmente, instaron a los contribuyentes que tienen empleados a cumplir con las obligaciones relacionadas, como el cálculo, retención y entero de contribuciones, el timbrado de los recibos de nómina, la aplicación del subsidio al empleo, la entrega de constancias de percepciones y retenciones, y la presentación de las declaraciones de impuestos.

Así se aplazó la reforma al outsourcing

Recientemente, AMLO firmó una iniciativa que, de aprobarse, implementaría nuevos controles a la figura de la subcontratación laboral, bajo el argumento de que ha sido utilizada para evadir impuestos y privar a los trabajadores de sus derechos laborales. Debido a la inconformidad generada por la iniciativa entre los empresarios, se desarrolló un diálogo a lo largo de varias semanas, mismo que concluyó en la aceptación de un acuerdo entre las partes, consistente en cuatro puntos:

Se estipula que las empresas del país regularicen sus plantillas laborales de inmediato dentro del marco de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Habrá un proceso de consulta con tiempo suficiente para discutir el reparto de utilidades dentro del margen de lo planteado por la iniciativa, es decir, bajo el supuesto de que las empresas no puedan subcontratar personal. Asimismo se accedió a la petición del sector empresarial para que la reforma sea enviada al parlamento hasta febrero del 2021. Exhortan a las empresas que manejan nóminas a evitar prácticas irregulares en perjuicio de los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre. Las autoridades del IMSS, Infonavit y SAT harán llegar de manera formal la petición, y de no acatarse se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

El cuarto punto del acuerdo, que firmó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exhorta a las empresas a evitar la baja masiva de trabajadores en diciembre. De lo contrario, as autoridades como el IMSS, el SAT y el Infonavit, procederán no sólo administrativa, sino también penalmente en contra de los infractores. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1336671268653830148

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