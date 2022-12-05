La fiscalización a grandes contribuyentes durante los tres primeros años de gobierno ha logrado 86% de lo recaudado en todo el sexenio anterior

La fiscalización a grandes contribuyentes durante los tres primeros años de gobierno ha logrado 86% de lo recaudado en todo el sexenio anterior

El 28 de septiembre, la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador una lista de empresas nacionales y extranjeras que deben al fisco millones de pesos por concepto de impuestos.

La lista contiene entre 20 a 30 empresas nacionales y extranjeras que adeudan un total aproximado de 10 mil millones de pesos, sin embargo el SAT ya ha cobrado a algunas de ellas.

¿A cuáles empresas ya les cobró el SAT?

La fiscalización a grandes contribuyentes durante los tres primeros años de gobierno, ha logrado 86% de lo recaudado en todo el sexenio anterior. Las contribuciones han sido por 541,682 millones de pesos; durante el sexenio pasado se cobraron 630,784 millones de pesos.

De acuerdo con un artículo de El Financiero, estas empresas han pagado sus respectivos impuestos al SAT:

La Comer

Durante el tercer trimestre del 2022, la cadena de autoservicio realizó un pago extraordinario de 125 millones de pesos al SAT, lo cual, junto con otros factores, presionó su rentabilidad. Entre julio y septiembre del 2022, elevó 13.9 por ciento anual sus ingresos, al acumular los 8 mil 358 millones de pesos.

Genomma Lab

En 2021 Genomma Lab llegó a un acuerdo con el SAT y pagó 750 millones de pesos por impuestos pendientes desde 2013.

“Acuerda un pago voluntario de impuestos por 750 millones de pesos, resolviendo así las diferencias de criterio con la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, y refrendando nuestro compromiso con México y el momento por el que atraviesa el país”, apuntó la empresa en un comunicado.

FEMSA

En 2020 Fomento Económico Mexicano (FEMSA) informó que acordó con el SAT el pago de 8 mil 790 millones de pesos para finalizar asuntos fiscales.

Con el monto se terminan “diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales”, precisó la firma dueña de Oxxo, Oxxo Gas y Farmacias Yza.

“Son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar”, afirmó en la conferencia mañanera AMLO.

Alsea

En 2020 Walmart realizó un pago por 8 mil 79 millones de pesos al SAT para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips a Alsea.

De enero a mayo, el órgano recaudador registró a través de la fiscalización y corrección, una recaudación 4.1 por ciento menor a grandes contribuyentes, en comparación con el mismo periodo de 2021. Sin embargo, registra un incremento de 171.5 por ciento frente al primer año de la actual administración federal.