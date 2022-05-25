333,777 personas físicas que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas están inscritas en el RFC El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en el primer trimestre del año 333,777 personas físicas que están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas. De acuerdo con datos del fisco, de enero a abril hubo un incremento anual de 50% real en este rubro, pues en el primer trimestre del año pasado el SAT contabilizó a 222,396 personas físicas inscritas en el RFC con esta actividad.

Aumenta recaudación por apps

Según datos de El Economista, la recaudación a personas físicas con actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas fue de 333 millones de pesos (mdp) en los tres primeros meses del año. Esto significó un incremento anual de 49.8 por ciento. La principal razón para el incremento en el monto recaudado fue por el auge en el comercio electrónico como consecuencia de la pandemia, según explicó al diario Roberto Colín, integrante de la comisión fiscal de desarrollo fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos. Cabe señalar que la actual administración implementó el cobro de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores de las apps, como repartidores, taxistas, vendedores de alimentos, renta de hospedaje u otros servicios, el cual va de 3 a 9 por ciento, dependiendo de sus ganancias, y 8 por ciento adicional de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Durante el primer trimestre del año la recaudación dirigida a las plataformas tecnológicas, también llamadas Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México, fue de 4,605 millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 10.4%, de acuerdo con datos del SAT.