2.4 millones de mexicanos laboran como trabajadoras del hogar, el 92% carece de seguridad social, según cifras del Inegi. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que el IMSS cuenta ...

2.4 millones de mexicanos laboran como trabajadoras del hogar, el 92% carece de seguridad social, según cifras del Inegi. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que el IMSS cuenta con todos los elementos para realizar antes de la fecha acordada la incorporación de las trabajadoras del hogar. El programa piloto concluye en septiembre de este año. Una vez terminado el programa, el IMSS cuenta con 6 meses (abril 2021) para presentar los resultados a los legisladores y así realizar las modificaciones necesarias para su incorporación al régimen obligatorio. El estudio elaborado por el especialista Gustavo Picado de la OIT dice que el IMSS conoce los perfiles, el salario reportado, la distribución por subdelegación, las dinámicas altas y bajas, así como las limitaciones que presenta la inscripción al programa, la recaudación y el pago de las contribuciones. Algunos factores que impiden la formalización de las y los trabajadores del hogar son que en algunos casos todavía se les paga en especie, laboran para varios patrones y tienen jornadas parciales. El especialista destacó que al ser obligatorio inscribir a las trabajadoras generaría un mensaje claro en favor de los derechos que tienen las personas que laboran en esa actividad y que si se retrasa ese proceso le quitaría credibilidad.

12 Recomendaciones de OIT

En el documento "Doce recomendaciones para el programa de trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)", la OIT hace recomendaciones en torno a los siguientes temas del programa del IMSS.

Conjunto de buenas prácticas y experiencias exitosas en numerosos países del mundo Resultados logrados por la prueba piloto implementada por el IMSS en sus tres primeros meses Entrevistas y conversaciones con actores sociales y gubernamentales Incidencia en el tema de los derechos laborales y de acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar Sesiones de trabajo individuales y un taller interno con funcionarios del IMSS competentes en la materia Los insumos generados por una serie de estudios y publicaciones efectuadas por la OIT en relación con la situación del trabajo doméstico en México Características de los empleadores y las trabajadoras Recopilación de buenas prácticas en varios países de América Latina El actual contexto económico, social, político y cultural de México Reducir las cuotas para inscribirse al programa Reducir la contribución Que el empleador sea quien inscriba al trabajador del hogar

Gustavo Picado sugiere que México puede replicar lo que han implementado en otros países, al reducir las contribuciones del empleador y la trabajadora. El mínimo que una trabajadora doméstica debe ganar es de 3 mil 819.82 pesos mensuales, lo que implica que el patrón debería pagarle al IMSS 1 mil 014.40 pesos. Esta cuota puede resultar muy onerosa, por lo que recomienda bajar las contribuciones. Sin embargo reconoce que estas medidas son rechazadas por funcionarios, políticos y empresarios. Se podría disminuir en 50% las cuotas patronales en los primeros 12 meses de su inscripción y 25% en los siguientes 12. A partir del mes 25, el empleador pagaría la tasa de contribución total, sugiere el especialista.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), y a nuestro canal de YouTube.