La información de los comprobantes fiscales que expida la institución educativa privada, por el pago de las colegiaturas que efectúe el contribuyente durante el ejercicio fiscal, se precarga en la ...

La información de los comprobantes fiscales que expida la institución educativa privada, por el pago de las colegiaturas que efectúe el contribuyente durante el ejercicio fiscal, se precarga en la declaración anual Los pagos de colegiaturas de las personas físicas se pueden deducir en la declaración anual. Esto aplica para los niveles educativos preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, así como bachillerato o su equivalente, de instituciones educativas privadas, con autorización o reconocimiento de validez oficial. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), si durante el período escolar efectúas pagos por concepto de servicios de enseñanza (colegiaturas), puedes considerar estos pagos en el cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR) anual, como un estímulo fiscal, además de tus deducciones personales. Dichos pagos pueden ser para ti, tu cónyuge o persona con la que vivas en concubinato, tus padres, o tus hijas e hijos.

Consideraciones para poder aplicar el pago de las colegiaturas en tu declaración anual

En este contexto, la Prodecon recientemente expuso las siguientes consideraciones para poder aplicar el pago de las colegiaturas en la declaración anual:

La institución educativa deberá expedirte el comprobante fiscal y su complemento “Concepto de Instituciones Educativas Privadas”, conteniendo el nombre del alumno, su CURP, el nivel educativo que cursa, la clave del reconocimiento de validez oficial de estudios y el RFC de quien realiza el pago.

Que los pagos cubran únicamente servicios de enseñanza del alumno. Es decir, que no correspondan a la compra de útiles escolares, uniformes o cuotas de inscripción o reinscripción, entre otros conceptos.

El pago se realice mediante cheque nominativo, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a tu nombre en instituciones bancarias, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

La cantidad que podrás disminuir en un ejercicio fiscal, por cada estudiante, no deberá rebasar los siguientes montos:

Nivel educativo Límite anual de deducción

Preescolar 14,200 pesos

Primaria 12,900 pesos

Secundaria 19,900 pesos

Profesional técnico 17,100 pesos

Bachillerato o su equivalente 24,500 pesos.

¿Cómo saber si el comprobante fiscal cumple con los requisitos fiscales?

La Prodecon indicó que la información de los comprobantes fiscales que expida la institución educativa privada, por el pago de las colegiaturas que efectúe el contribuyente durante el ejercicio fiscal, se precarga en la declaración anual. Pero señaló que esto no sucede cuando los comprobantes fiscales no cumplen con todos los requisitos fiscales. Por ejemplo, cuando no cuentan con el complemento correspondiente.

Visor de deducciones personales

Por eso, Prodecon recomendó ingresar al “Visor de deducciones personales”, para verificar que los comprobantes fiscales, que amparan el pago de colegiaturas, cumplen con todos los requisitos fiscales y serán considerados en la declaración anual. Prodecon considera importante que los contribuyentes revisen su información antes de presentar su declaración del ejercicio, ingresando a su “visor” cada vez que realicen este tipo de erogaciones y quieran comprobar que los comprobantes fiscales fueron emitidos de forma correcta. Para ingresar al “Visor de deducciones personales”, ingresa al portal de internet del SAT, en el apartado de “Declaraciones”, seleccionando la opción “Visores”, o ingresa directamente en: https://www.sat.gob.mx/declaracion/94574/consulta-el-visor-de-deducciones-personales, con tu RFC y contraseña o e.firma.