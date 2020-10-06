Hay dos formas de hacer la inscripción: de forma presencial o acudiendo directamente a las oficinas del SAT. A continuación te explicamos cómo hacer el trámite en cada caso. Cuando inicias tu vida ...

Hay dos formas de hacer la inscripción: de forma presencial o acudiendo directamente a las oficinas del SAT. A continuación te explicamos cómo hacer el trámite en cada caso. Cuando inicias tu vida laboral, o quieres pasar de la economía informal a la formal, una de las primeras cosas que tienes que hacer es inscribirte en el registro federal de contribuyentes (RFC), que es una clave única que te identificará ante la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Hay dos formas de hacer la inscripción: de forma presencial o acudiendo directamente a las oficinas del SAT. A continuación te explicamos cómo hacer el trámite en cada caso.

Desde el portal del SAT:

Da clic en el botón “INICIAR” de la página. Llena los datos del formulario electrónico llamado “Inscripción al RFC”. Envía tu trámite al SAT e imprime el número de folio asignado. Acude con la documentación correspondiente a la oficina del SAT cercana. Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. Recibe solicitud y acuse de inscripción al RFC.

De manera presencial:

Acude a las oficinas del SAT con cita previa, así como con la documentación correspondiente. Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. Recibe el acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes.

Documentación necesaria

Contar con clave única de registro de población (CURP) o: Cédula de identidad personal en el caso de menores de edad que no cuenten con CURP. Carta de naturalización según corresponda, ya sea original o copia certificada. En caso de extranjeros, el documento migratorio vigente ya sea original o copia certificada.

Comprobante de domicilio fiscal.

Poder notarial para actos de administración, dominio o especiales en caso de representación legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante fedatario público.

Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal.

Acuse de preinscripción en el RFC, si iniciaste el trámite por el portal del SAT.

En caso de requerir la e.firma

Al finalizar el tramite del RFC y en caso de necesitar tu e.firma, deberás traer una unidad de memoria extraíble (USB), así como cumplir con los requisitos previstos en la ficha de trámite 105/CFF “Solicitud de generación del certificado de e.firma” del anexo 1-A de la RMF.

Para menores de 16 años

El tramite debe realizarse en las oficinas del SAT con previa cita registrada en el portal del SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX. Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela del menor deberán presentar la solicitud. Los menores de edad a partir de los 16 años pueden inscribirse en el RFC, siempre que dicha inscripción sea con la finalidad de realizar un servicio personal subordinado.

Para el representante legal, socios o accionistas de personas morales y de enajenantes de bienes inmuebles a través de fedatario público por medios remotos

Se presenta en cualquiera de los siguientes supuestos:

En el caso de personas que enajenen bienes, al momento de consignar la operación en escritura pública ante Fedatario Público. En el caso del representante legal, socios, accionistas o asociados al momento de constituir legalmente una persona moral ante Fedatario Público. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/como-inscribo-mi-empresa-en-el-rfc-del-sat/ Con información del SAT.

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