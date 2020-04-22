En su columna de esta semana, Adán Cortés habla sobre algunos requisitos para lograr sobreponerse a la adversidad en los negocios. Ahora que entramos en la fase tres de la contigencia y los empresa...

En su columna de esta semana, Adán Cortés habla sobre algunos requisitos para lograr sobreponerse a la adversidad en los negocios. Ahora que entramos en la fase tres de la contigencia y los empresarios y vendedores tienen menos recursos a su disposición, hay que seguir luchando por mantenerse a flote. Pensemos en la escena de Titanic de James Cameron cuando, ante la tragedia, los músicos se despiden. Uno de ellos se queda tocando, lo que sorprende a los demás. Pero poco a poco sus compañeros van regresando para no dejarlo solo. Pues bien, en esta crisis, conocida como El Gran Confinamiento, nos estamos enfrentando a una de las mayores desaceleraciones económicas de la historia, es necesario recordar que las ventas son las que mantienen el barco a flote. Si dejamos de hacer nuestro trabajo moriría el negocio (y nuestro empleo), por lo que tenemos que seguir “tocando”, incluso en estas circunstancias. Para esto les comparto 4 fundamentos para vender en tiempos de crisis.

1. Saber vender para saber vivir

Saber vender es un pre-requisito para la vida, como dice Grant Cardone en el libro Vendes o vendes. Debemos empezar por ahí. Hay que ver las ventas como una habilidad necesaria para la vida. Por supuesto hay que conocer a fondo el servicio o producto que vendes.

2. Motivación más allá del dinero

Tienes que tener un propósito mayor que simplemente pagar tus cuentas para hacer tu trabajo. De lo contrario, por más ganas que le eches no vas a lograr ser el mejor .¿Qué te motiva? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia donde va tu vida?

3. Energía en tus relaciones

Las ventas son relaciones, si no le pones entusiasmo y dejas que la situación te coma, entonces hay un problema. Ponte a mirar por arriba del muro, no te lamentes y simplemente actúa.

4. Querer, es llegar

Ligada a esa energía está la actitud. Hay que querer hacer las cosas, pues de lo contrario no llegarás lejos. Tener una actitud con la frente en alto en esta etapa de la vida es importante para afrontar lo que pasamos ahora y lo que se nos viene.