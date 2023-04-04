En ausencia del titular de la institución, el subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente asume las funciones y responsabilidades conforme al orden de la estructura orgánica de la Proc...

En ausencia del titular de la institución, el subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente asume las funciones y responsabilidades conforme al orden de la estructura orgánica de la Procuraduría Armando Ocampo Zambrano tomó posesión como nuevo encargado de Despacho y Titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, había designado a Armando Ocampo como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, adscrita a la Prodecon.

El artículo 5 del Estatuto Orgánico de Prodecon señala que, al ser designado como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, en ausencia del titular de la institución, asume las funciones y responsabilidades conforme al orden de la estructura orgánica de la Procuraduría.

La designación de Ocampo Zambrano es especialmente significativa dado el momento crítico que atraviesan los contribuyentes en México. En los últimos años, han experimentado las consecuencias de una serie de reformas fiscales, y además, la Prodecon enfrenta una difícil situación debido a los recortes presupuestales y la falta de un titular designado por el Senado. Como encargado de despacho y titular en funciones, Ocampo Zambrano será responsable de garantizar que los derechos de los contribuyentes sean respetados y protegidos en todo momento, ofreciendo servicios gratuitos como asesoría, representación, defensa, quejas y reclamaciones y acuerdos conclusivos. Ocampo Zambrano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, y se ha especializado en materia administrativa, amparo, derechos humanos, prevención y reparación de daño a víctimas, y materia penal. En particular, fue el primer Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, contribuyendo a la generación de atención victimal con enfoque diferencial, de justicia social y especializado en materia de derechos humanos.

"Con la incorporación a Prodecon, se busca fortalecer y garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, a través de la prestación de los servicios gratuitos que presta el Ombudsperson fiscal, como lo es la asesoría, representación y defensa; quejas y reclamaciones y, acuerdos conclusivos", señaló la institución en un comunicado.