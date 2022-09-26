La autoridad fiscal aclaró que, desde 2016, la SCJN determinó que el uso del Buzón Tributario es constitucional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el uso del Buzón Tributario es constitucional. La autoridad fiscal hizo lo anterior, porque la semana pasada se difundió que funcionarios del SAT presuntamente desatendieron un mandamiento judicial, que ordenaba no utilizar el Buzón Tributario como medio de notificación hacia un contribuyente. En este contexto, el SAT recordó que algunos contribuyentes promovieron juicios de amparo en contra del uso del Buzón Tributario. Pero la autoridad fiscal aclaró que, desde 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en reiteradas ocasiones, que el uso del Buzón Tributario es constitucional. El SAT explicó que la información difundida la semana pasada, derivó de una suspensión en un juicio de amparo que data del año 2014, mismo que le fue negado al contribuyente en el año 2016. La autoridad indicó que, a la fecha, siguen su curso diferentes medios de defensa tanto del particular, como del SAT, como es el caso de un recurso de queja que la autoridad fiscal presentó el 22 de junio de 2022, el cual está pendiente de resolución. Por eso, el SAT dijo que actualmente no existe ninguna resolución firme en la que se determine algún incumplimiento por parte de sus funcionarios.