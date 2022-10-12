Actualmente la autoridad fiscal no cobra los depósitos en efectivo, debido a que se eliminó el IDE con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 La autoridad fiscal aclaró recientemente que es f...

Actualmente la autoridad fiscal no cobra los depósitos en efectivo, debido a que se eliminó el IDE con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 La autoridad fiscal aclaró recientemente que es falso que cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Asimismo, el órgano recaudador detalló que es importante que toda la población conozca las disposiciones fiscales e información correspondiente al régimen de contribución del que son parte, y que solamente las instituciones financieras podrán entregar información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT. A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detalló cuáles son los depósitos en efectivo por los que no se pagan impuestos. A continuación te decimos cuáles son:

Los depósitos en efectivo entre padres e hijos (y viceversa) no gravan impuestos; así como tampoco entre cónyuges.

Los pagos por venta de catálogos no gravan impuestos, la vendedora de estos productos ya pagó impuestos del ISR debido a que la empresa la retiene el impuestos mediante la figura de asimilados a salarios.

https://twitter.com/satmx/status/1472697762756145156?lang=es Cabe destacar que que anteriormente el SAT cobraba un Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). Actualmente la autoridad fiscal no cobra los depósitos en efectivo. Esto se debe a que dicho gravamen se eliminó con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014.