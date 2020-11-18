El Presidente de México manifestó que no habrá disminución en el pago de impuestos, sin embargo, tampoco aumentarán En la mañanera de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó nuevamente la posibilidad de disminuir el cobro de los gravámenes como parte de una estrategia para combatir los efectos del COVID-19. Sin embargo, el mandatario reiteró que tampoco no habrá aumento de impuestos. López Obrador mencionó que "nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, la atención médica y que los medicamentos sean gratuitos". Por otra parte, acusó a los gobiernos federales de sexenios pasados de entregar subsidios en materia fiscal que derivaron en distorsiones que afectaron al erario público. La administración actual explicó que seguirán con la misma política fiscal, que consiste en no aumentar impuestos y garantizar el derecho a la salud. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a las economías del G20, entre los que se encuentra México, no cesar los apoyos fiscales ante la pandemia. El FMI lamentó que a estas alturas de la pandemia los apoyos como las transferencias de dinero, préstamos o diferimiento de impuestos hayan empezado a disminuir. Cabe señalar que en el caso de México, este tipo de apoyos han sido escasos, pues el gobierno federal ha asegurado que con los programas sociales que ya están en operación es suficiente. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/que-pasara-con-la-retencion-del-6-de-iva-si-se-aprueba-la-reforma-al-outsourcing/

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