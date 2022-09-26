El empresario, dueño de Grupo Elektra, expuso que el gobierno "quita" el dinero a los empresarios y se dedica a estorbar El empresario mexicano,Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas han sidoinvest...

El empresario, dueño de Grupo Elektra, expuso que el gobierno "quita" el dinero a los empresarios y se dedica a estorbar El empresario mexicano,Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas han sidoinvestigadas por el fisco mexicano volvió a afirmar que no pagará los impuestos que le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque se le están realizando “un cobro indebido”. Durante su partición en una conferencia paraEXMA México, el presidente de Grupo Salinasdijo que no pagará los impuestos que desde agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a pagar, siendo más de 2 mil 636 millones de pesos que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga al empresario a liquidar. Salinas Pliego asistió al evento que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, al que también acudieron otros empresarios como Rodrigo Herreran, de Genomma Lab; Arturo Elías, de Fundación Telmex; Ricardo Leyva, entre otros. A través de su cuenta de Twitter compartió una foto con otros empresarios con la leyenda "¿Cuántos millones ven en la foto SAT?".

Cuantos millones ven en la foto @SATMX ? 😌 pic.twitter.com/CkZ4uUyhAW — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 23, 2022

"Ahí viene el gran pecado de los 'gobiernícolas', porque aparte de quitarnos nuestro dinero para pura pendejada (sic), aparte de eso, se dedican a estorbar. A ver ¿quién se puede dar de alta para pagar impuestos en el SAT? No pues nadie porque no hay citas” ¿Cómo? Quiero ir a pagar impuestos y no hay citas. Ah, pero qué tal te están jeringado con que 'es que no paga los impuestos', pues claro que no, porque me estoy defendiendo de un cobro indebido", dijo en un video.

Asimismo, el empresario aseguró que no le están haciendo válidos deducibles como las cuentas incobrables y las mejoras a la propiedad y que enfrenta un retorno “adverso” en el pago de impuestos. “¡Claro que no voy a pagar! Me voy a defender con todo lo que tenga”, reiteró.

Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México (después de Carlos Slim y Germán Larrea) y dueño de empresas como Grupo Elektra, Banco Azteca, Total Play, Italika, Fundación Azteca, Grupo Salinas, entre otras. De acuerdo con *El Heraldo,*en 2021 su fortuna millonaria se estimó en 12,520 millones de dólares, esto es 260 mil 165.5 millones de pesos.