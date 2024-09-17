El fisco alcanzó una recaudación récord de 191 mil millones en agosto de 2024, un aumento del 133.7% frente a 2018. Al cierre de agosto de 2024, el SAT logró una recaudación récord de 191 mil 506 m...

El fisco alcanzó una recaudación récord de 191 mil millones en agosto de 2024, un aumento del 133.7% frente a 2018. Al cierre de agosto de 2024, el SAT logró una recaudación récord de 191 mil 506 millones de pesos gracias a su eficiencia recaudatoria, lo que representa un aumento del 133.7% comparado con 2018 y un 5.9% en términos reales frente al año pasado. Este logro se debe al éxito de tres programas clave: Cumplimiento de Obligaciones, Vigilancia Profunda y Cobranza Coactiva, que han permitido detectar rápidamente omisiones fiscales y cobrar adeudos. En los primeros ocho meses del año, la recaudación se distribuyó así:

Cumplimiento de Obligaciones: 87 mil 834 millones de pesos Vigilancia Profunda: 72 mil 947 millones de pesos Cobranza Coactiva: 30 mil 725 millones de pesos

Además, el costo de recaudación se redujo a 24 centavos por cada 100 pesos, tres centavos menos que el año anterior y el menor en la historia para este periodo. En lo que va de la administración, el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación ha generado 21.8 billones de pesos, un 16.8% más que la administración anterior.