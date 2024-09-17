El fisco alcanzó una recaudación récord de 191 mil millones en agosto de 2024, un aumento del 133.7% frente a 2018. Al cierre de agosto de 2024, el SAT logró una recaudación récord de 191 mil 506 millones de pesos gracias a su eficiencia recaudatoria, lo que representa un aumento del 133.7% comparado con 2018 y un 5.9% en términos reales frente al año pasado. Este logro se debe al éxito de tres programas clave: Cumplimiento de Obligaciones, Vigilancia Profunda y Cobranza Coactiva, que han permitido detectar rápidamente omisiones fiscales y cobrar adeudos. En los primeros ocho meses del año, la recaudación se distribuyó así:
- Cumplimiento de Obligaciones: 87 mil 834 millones de pesos
- Vigilancia Profunda: 72 mil 947 millones de pesos
- Cobranza Coactiva: 30 mil 725 millones de pesos
Además, el costo de recaudación se redujo a 24 centavos por cada 100 pesos, tres centavos menos que el año anterior y el menor en la historia para este periodo. En lo que va de la administración, el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación ha generado 21.8 billones de pesos, un 16.8% más que la administración anterior.