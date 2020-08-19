En la mayor parte de Latinoamérica, las pymes suelen ser irregulares en el cumplimiento de las normas de trabajo y la normatividad que aplica en el país donde nació la empresa. Eso tiene consecuenc...

En la mayor parte de Latinoamérica, las pymes suelen ser irregulares en el cumplimiento de las normas de trabajo y la normatividad que aplica en el país donde nació la empresa. Eso tiene consecuencias legales.En México, muchas empresas suelen irse a la bancarrota por multas o contingencias provocadas por no haber consultado un abogado para el debido cumplimiento de sus obligaciones, ya sea por la ignorancia de la propia normatividad o por no querer pagar los honorarios de un profesional. Es necesario que los emprendedores y empresarios mexicanos conozcan la importancia y los alcances que las normas pueden tener. En este caso en concreto hablaremos de las normas de trabajo que las empresas deben de cumplir para evitar ser demandadas. En una plática con el Lic. Juan Pablo Paganoni, socio fundador de Vázquez & Paganoni Abogados y actual candidato a juez federal de los nuevos tribunales del trabajo del Poder Judicial, nos advirtió: nunca podrás evitar al 100% las demandas, pero puedes tener candados que ayuden a disminuir el riesgo. Además, en nuestras empresas debemos cumplir estos seis puntos:

Pagar las cuotas obrero-patronales a las que están obligados conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social (LSS). Pagar salarios, horas extras y prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo. Tener Contratos de trabajo en la modalidad que más convenga a la empresa por razón de la industria a la que pertenezca. Tener constancias de los pagos de salarios y prestaciones a través de un recibo de nómina (preferentemente un CFDI) Tener un reglamento interior de trabajo en donde se establezcan las sanciones y beneficios. Tener relaciones colectivas sanas, es decir que sus empleados sindicalizados elijan libremente al Sindicato al cual quieren pertenecer (firmar Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, Comisiones mixtas, etc)

Así también nos dio dos recomendaciones a seguir si se quiere despedir a una persona y evitar el juicio por despido injustificado.

Pagar las indemnizaciones que refiere la Ley Federal del Trabajo. MUY IMPORTANTE - Celebrar un convenio de terminación de la relación de trabajo, en donde se especifiquen las causas por las cuales se da por terminada la relación de trabajo, se especifiquen los montos que se pagan por indemnización y ratificar ese convenio ante la junta de conciliación competente.

Estos puntos no nos eximen de ser demandados, pero sí garantizan un juicio ganado. Serán nuestra defensa al dar por terminada la relación de trabajo conforme a la ley, pagar las indemnizaciones acorde a la LFT, y tener un convenio que obra en un expediente en la junta de conciliación y arbitraje competente. Este convenio adquiere el carácter de cosa juzgada (no se puede juzgar lo mismo dos veces), y también el carácter de sentencia, que en materia laboral se conoce como laudo: ya se juzgó, no se puede volver a juzgar y por tal motivo el juicio es improcedente. Un punto medular para que las empresas puedan crecer de manera adecuada, es poner atención a los temas laborales, muchas veces un incumplimiento, una sanción o un laudo pueden detener su crecimiento o incluso llevarlas a la quiebra.

Antonio Vera es especialista en marketing jurídico con más de 15 años de experiencia en México y Latam. Creador del primer Blog sobre marketing digital y ventas para abogados. https://abogado.marketing