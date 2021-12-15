El presidente Andrés Manuel López Obrados propuso a Graciela Márquez como relevo a Julio Santaella al frente del Inegi. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la ex secretaria de Economía y actual miembro de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez, será la propuesta para relevar a Julio Santaella. La noticia la dio a conocer el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Graciela Márquez se quedará al frente, no se ha hecho público, pero ya lo dije”, mencionó el presidente. En diciembre del año pasado, Márquez Colín fue ratificada como integrante de la junta de Gobierno por el Senado de la República. Después de este anuncio, Santaella felicitó a Colín a través de Twitter, así como la reconoció como la primera presidenta del Instituto. https://twitter.com/SantaellaJulio/status/1471151976150831104?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471151976150831104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Felceo.com%2Fpolitica%2Fgraciela-marquez-la-propuesta-de-amlo-para-presidenta-del-inegi%2F Santaella concluye su periodo al frente del órgano autónomo el próximo 31 de diciembre, pues no será ratificado en el cargo por otros seis años.

¿Quién es Graciela Márquez?

Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una maestría en economía en el Colegio de México y un doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard, así como estuvo a cargo de la secretaría de Economía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de varios artículos sobre política comercial, industrialización, desigualdad y desarrollo económico. También ha editado o coeditado diversos libros sobre la historia económica de México y América Latina. Cuando se anunció el nombramiento de Márquez, el aún presidente del Inegi mencionó conocer muy bien a Márquez, por lo que comentó que “se mantendrá la institucionalidad del organismo y se le dará la bienvenida”. El instituto se rige por una Junta de Gobierno, que es su órgano superior de dirección, el cual está integrado por el presidente del Instituto y cuatro vicepresidentes, los cuales son designados por el Presiente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores. Esta Junta de Gobierno ayuda a blindar la autonomía del Instituto, lo que significa que las decisiones no se toman por una sola persona, sino por todos los integrantes, lo que ayuda a los contrapesos.

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