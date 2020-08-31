Por poca actividad económica y desempleo, se deja de recaudar casi una quinta parte del IVA en el país. En julio, los ingresos por impuesto al valor agregado (IVA) registraron una disminución anual de 19.5%. Esta es la caída más grande desde la crisis de 2009, cuando cayeron 19.9%, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La caída en recaudación también se ha visto en ISR, y ha causado algunos problemas a los contribuyentes. A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las notificaciones automáticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explicaba en ese momento Gustavo Leal Cueva, socio de Leal Benavides y Asociados, en entrevista con el periódico Reforma, el algoritmo detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. Según el especialista, lo más probable es que el sistema esté registrando bajos números de pagos provisionales de ISR y de IVA. Todo esto ha llevado a que se tripliquen las notificaciones automáticas en el primer semestre del año.

Pérdida de empleo y poca actividad económica

En entrevista con El Economista, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, explicó las causas de la caída en IVA. Por un lado, está la pérdida de empleos que empezó a darse desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Esto lleva a un menor ingreso, lo que lleva a menor actividad económica. Entonces, de acuerdo con el especialista, la poca recaudación se debe a una caída del mercado interno y al bajo consumo de las familias. Así, de enero a julio de 2020, los ingresos de IVA alcanzaron 567 mil millones de pesos. En julio, los ingresos tributarios totales tuvieron una caída de 10.7% frente a julio de 2019. Además, en el acumulado de enero a julio, la caída fue de 4.7% frente al mismo periodo del año anterior. Pese a esto, los ingresos por ISR tuvieron un aumento de 0.8% en julio. En los primeros siete meses del año, este impuesto consiguió un aumento de 1.2% en recaudación frente al mismo periodo del año pasado. Con información de El Economista y Milenio https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-del-IVA-la-mayor-caida-desde-la-crisis-del-2009-20200830-0089.html https://www.milenio.com/negocios/menor-recaudacion-iva-petroleo-reducen-ingresos-tributarios

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