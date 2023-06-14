El gremio de la contaduría pública, encabezado por Laura Grajeda, expresará su queja por lo que considera sanciones improcedentes por presentar fuera de plazo el dictamen fiscal La fecha límite para presentar los dictámenes fiscales era el 15 de julio, pero para el dictamen fiscal del ejercicio 2022 se cambió al 15 de mayo de 2023. Además, algunas fallas técnicas en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) obstaculizaron la presentación de un número considerable de dictámenes. Por eso, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó una prórroga de un mes para la presentación del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2022. Pero el SAT negó la solicitud de prórroga presentada por la presidenta nacional del IMCP, Laura Grajeda Trejo.

Contadores solicitaron que no se impongan sanciones

Por ello, en el IMCP pidieron que se otorgara validez, efectos fiscales y legales a los dictámenes presentados de forma extemporánea por causas no imputables al contribuyente, sino por las fallas e intermitencias del aplicativo de internet del SAT. El gremio contable exhortó a las autoridades fiscales a reconsiderar la emisión de una regla de resolución miscelánea en la que, apelando al principio de actuación de buena fe, establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, se establezca un plazo razonable para que los dictámenes presentados con posterioridad al 15 de mayo surtan efectos legales y fiscales, y no den lugar a sanción alguna.

Sanciones por presentar fuera de plazo el dictamen fiscal

Pero de acuerdo con información de El Universal, esta semana el gremio de la contaduría pública, encabezado por Laura Grajeda, expresará su queja por lo que considera sanciones improcedentes por presentar fuera de plazo el dictamen fiscal, cuando se debió a fallas técnicas. El diario indicó que el IMCP también dará su opinión sobre los estímulos fiscales del gobierno para empresas que se establezcan en los 10 polos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.