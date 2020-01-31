Se registraron solamente en la Ciudad de México 856,047 quejas a instituciones bancarias, de las cuales corresponden 52% hombre y 48% a mujeres, según Condusef.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través del portal queja electrónica busca que los usuarios presenten sus quejas en contra de la institución financiera por cargos no reconocidos, depósitos no aplicados o por retieros en cajeros no reconocidos. Los productos por los que se pueden presentar las quejas son tarjetas de crédito, débito o cuentas de nómina. La institución busca que los usuarios puedan presentar su queja a través de internet desde el lugar en donde se encuentren, que las resoluciones sean mayormente favorables y que las herramientas tecnológicas faciliten el trámite. En la primera etapa, se puede presentar quejas por las 39 instituciones bancarias con respecto a los tipos de mayor reclamación de los usuarios, esto presenta el 70% de las reclamaciones con mayor incidencia nacional. La Condusef mencionó que los beneficios del portal son reducción de tiempo, menor gasto, mayor calidad de servicio a los usuarios, simplicidad de la presentación de información y documentos para el trámite de su queja. Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:
- Entrar al portal de la Condusef para tramitar tu queja haciendo clic aquí.
- Selecciona el banco por el que se interpondrá la queja.
- Selecciona el tipo de producto por el que vas a poner tu queja (tarjeta de crédito o débito, cuenta nómina) y el motivo del mismo
- En el paso detalle de la queja, deberás ingresar tus 16 dígitos de la tarjeta, monto del problema y la fecha en que te diste cuenta. También deberás adjuntar tu estado de cuenta e identificación oficial.
- Ingresa tu nombre completo, CURP y correo electrónico.
- Valida que la información sea correcta.
Una vez terminado el trámite, recibirás un correo electrónico donde te enviarán resolución de la queja y un número de folio donde podrás darle seguimiento a través del portal. Si requieres ayuda con el tramité en línea puedes marcar al 55 5340 0999 de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 18:00 hrs.
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