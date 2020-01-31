Se registraron solamente en la Ciudad de México 856,047 quejas a instituciones bancarias, de las cuales corresponden 52% hombre y 48% a mujeres, según Condusef.

Se registraron solamente en la Ciudad de México 856,047 quejas a instituciones bancarias, de las cuales corresponden 52% hombre y 48% a mujeres, según Condusef.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través del portal queja electrónica busca que los usuarios presenten sus quejas en contra de la institución financiera por cargos no reconocidos, depósitos no aplicados o por retieros en cajeros no reconocidos. Los productos por los que se pueden presentar las quejas son tarjetas de crédito, débito o cuentas de nómina. La institución busca que los usuarios puedan presentar su queja a través de internet desde el lugar en donde se encuentren, que las resoluciones sean mayormente favorables y que las herramientas tecnológicas faciliten el trámite. En la primera etapa, se puede presentar quejas por las 39 instituciones bancarias con respecto a los tipos de mayor reclamación de los usuarios, esto presenta el 70% de las reclamaciones con mayor incidencia nacional. La Condusef mencionó que los beneficios del portal son reducción de tiempo, menor gasto, mayor calidad de servicio a los usuarios, simplicidad de la presentación de información y documentos para el trámite de su queja. Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:

Entrar al portal de la Condusef para tramitar tu queja haciendo clic aquí. Selecciona el banco por el que se interpondrá la queja. Selecciona el tipo de producto por el que vas a poner tu queja (tarjeta de crédito o débito, cuenta nómina) y el motivo del mismo En el paso detalle de la queja, deberás ingresar tus 16 dígitos de la tarjeta, monto del problema y la fecha en que te diste cuenta. También deberás adjuntar tu estado de cuenta e identificación oficial. Ingresa tu nombre completo, CURP y correo electrónico. Valida que la información sea correcta.

Una vez terminado el trámite, recibirás un correo electrónico donde te enviarán resolución de la queja y un número de folio donde podrás darle seguimiento a través del portal. Si requieres ayuda con el tramité en línea puedes marcar al 55 5340 0999 de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 18:00 hrs.

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