Con la propuesta de AMLO, los créditos de Infonavit y Fovissste se entregarán al derechohabiente sin intermediarios. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador pre...

Con la propuesta de AMLO, los créditos de Infonavit y Fovissste se entregarán al derechohabiente sin intermediarios. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un avance de una reforma para los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Básicamente, los créditos se entregarán de forma directa y sin intermediarios a los derechohabientes. Además, el trabajador podrá decidir qué hacer con el dinero; es decir, podrá elegir entre las siguientes opciones:

• Comprar un departamento,

• comprar un terreno para fincar o

• comprar una unidad habitacional.

Con esto, se busca que el derechohabiente tenga más libertad en el uso de su crédito. La propuesta todavía debe ser aceptada por el congreso. La reforma también necesita el apoyo de los consejeros tanto del Infonavit como del Fovissste. De acuerdo con el presidente, los créditos en administraciones pasadas no ayudaban realmente al trabajador: “Era un gran fraude vender ‘huevitos’ de 30 metros a precios elevadísimos”. El mandatario también dijo que varias empresas inmobiliarias aprovecharon estos esquemas para cobrar precios elevados por mucho tiempo: “Todas estas inmobiliarias que se crearon como hongos, surgieron como hongos después de la lluvia en el periodo neoliberal”.

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