Durante septiembre pasado, la limitación a la subcontratación desplomó a personal de obras en Nuevo León. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante septiembre, la reforma en materia de subcontratación o outsourcing desplomó la proveeduría de personal de parte de empresas de otra razón social a las constructoras de obra privada en Nuevo León. El Inegi detalla que la plantilla de trabajadores yeseros, albañiles, carpinteros y otros trabajadores, quienes fueron proporcionados por un tercero para desarrolladoras de vivienda y otras constructoras de proyectos de infraestructura privada, se redujo a 6 mil 976 trabajadores. Esta cifra es inferior en 53% en relación con el mismo mes del 2020, y comparándola con agosto de este año, disminuyó en 38%.

Empresas no están en el REPSE

El presidente nacional del CMIC , Francisco Solares Alemán, dijo a Reforma que la causa de esta caída es porque las empresas contratistas o “destajistas” no están dadas de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios u Obras Especializadas (REPSE) derivado de los trámites y el tiempo que les ha llevado el cumplir con esta disposición. "La explicación lógica de esa caída es porque no todos se están registrando, y si no se registran, entonces no pueden trabajar con el cliente, que es el constructor", mencionó Alemán al mismo medio. "En algunos estados está habiendo todavía problemas por la falta de personal, en especial con los vivienderos, y si esto persiste, pudieran retrasarse los tiempos de entrega de los proyectos privados e incluso también de los de obra pública, pues a partir del 1 de enero aplicará la misma normativa para la infraestructura pública", expuso. Solares Alemán mencionó que es urgente que se solucione esta situación, pues la industria de la construcción de manera general aún se encuentra deprimida, ya que en los primeros nueve meses de este año acumuló una baja del 11% en comparación con 2019, incluso antes de la pandemia de Covid-19.

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