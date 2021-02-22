Te decimos las acciones del SAT para combatir las irregularidades que encontró en el Régimen de Incorporación Fiscal. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en un comuni...

Te decimos las acciones del SAT para combatir las irregularidades que encontró en el Régimen de Incorporación Fiscal. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en un comunicado de prensa que encontró varias irregularidades en el registro de contribuyentes en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Las irregularidades en el RIF

El fisco detectó que en 2020, durante el periodo de la Declaración Anual 2019, a varios contribuyentes registrados en el RIF les fueron timbrados recibos de nómina por patrones a quienes no conocían. Por esto, el SAT hizo una revisión de todos los registros de contribuyentes en el RIF; estos son los hallazgos más importantes:

Empresas que contrataban a contribuyentes con edades que rebasan los 100 años y facturaban 1.99 millones de pesos (cuando el límite máximo de facturación de los RIF es de 2 millones de pesos) y dichos gastos la empresa los declaraba como deducibles. Se identificó que desde 2015 hasta 2019, bajo este esquema, dichas empresas hicieron deducciones, solo gastos de facturación, con RIF, por cerca de 5,076 millones de pesos.

Los RIF utilizados por las empresas anteriormente señaladas tenían registros con patrones similares como: Domicilio con número exterior S/N. Contribuyentes con un promedio de edad superior a los 90 años de edad. Correos electrónicos de los RIF con el dominio outlook.com o outlook.es y con estructuras de los 10 primeros dígitos de la CURP.

Se detectó que hay personas morales que simulan la contratación de servicios de RIF relacionados con el alquiler de automóviles con chofer, transporte de pasajeras y pasajeros y obra pública, y estos representan hasta el 90 % de los gastos que declara dicha empresa, prestándose a una simulación de gastos deducibles asociados a viáticos.

Se identificaron a 421,676 contribuyentes RIF que facturaron ingresos durante 2019 y no presentaron declaraciones bimestrales. De estos contribuyentes RIF, 35,389 excedieron el límite de 2 mdp facturados durante 2020.

De los 5.3 millones de contribuyentes RIF solo 2.2 millones tienen actividad. Entre las y los contribuyentes activos, 273 mil no cuentan con registros de manera segura o presentan comportamientos anómalos, de los cuales más del 11 % se encuentran en Jalisco y además: 77,663 tienen opinión de cumplimiento Negativa. 82,391 comparten medios de contacto, es decir el mismo medio contacto. 624 tienen registrado el correo [email protected] . 2,040 registros se encuentran en el padrón de difuntos. 1,458 se encuentran en el padrón de 90 años o más de edad que están facturando cantidades que rebasan o están muy cerca de los 2 mdp. 1,117 rebasan los $2,000,000 de ingresos facturados. De estos:

Se detectó que había 33,851 contribuyentes RIF que fueron reportados por la Secretaría de Salud y el Registro Nacional de Población (RENAPO) como fallecidos, mismos que se dieron de baja del padrón. A pesar de estar fallecidos, se recibieron ocho casos de aclaración de contribuyentes por no poder realizar facturaciones.

Se identificaron cerca de 624 registros de contribuyentes que utilizaban razones sociales diferentes a las propias.

Encontraron registros de contribuyentes que tienen una facturación que va desde 26 mil millones de pesos hasta 14 billones de pesos.

Se detectaron 3.1 millones de registros de contribuyentes que no contaban con ninguna actividad económica o fiscal.

La respuesta del SAT

Ante esta situación, el SAT implementó varias respuestas para proteger la integridad de las operaciones fiscales de los contribuyentes. En primer lugar, como se detectaron cuentas no seguras, el fisco invitó a 273 mil contribuyentes a actualizar sus contraseñas. Además, cancelaron los accesos de estas cuentas hasta las contraseñas se generaran de nuevo a través de un medio seguro, como SAT ID o la firma electrónica. Por otro lado, se hicieron algunos cambios en la Resolución Miscelánea 2021 que tienen que ver directamente con estas irregularidades:

La modificación a la Regla 2.2.15 establece que se podrá inhabilitar la contraseña del contribuyente cuando no tenga actividades económicas y fiscales.

La modificación a la Regla 2.5.17 establece que las personas físicas en el RIF no pueden facturar más de 2 millones de pesos. Si lo hacen, la autoridad los cambiará al Régimen General de Personas Morales o al Régimen de Personas Físicas con Actividad Empresarial. En 2020, 35 mil contribuyentes fueron cambiados de régimen por esta regla.

Por último, en 2020 se eliminaron 33 mil registros del RIF. De acuerdo con la Secretaría de Salud y por el Registro Nacional de Población (RENAPO), los registros pertenecían a contribuyentes fallecidos. Así, desde diciembre de 2020 hasta la fecha, el padrón de contribuyentes del RIF pasó de 5.3 a 3.1 millones. Estos contribuyentes sí cuentan con actividades económicas y fiscales, o se espera que las tengan en los próximos meses. Puedes revisar el comunicado oficial en este enlace.

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