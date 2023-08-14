La Coparmex señala que las compañías del sector privado no están preparadas financieramente para otorgar una prestación de aguinaldo tan elevada La propuesta de homologar el aguinaldo de los empleados privados con el de los burócratas, que actualmente reciben 40 días de prestación, ha generado un debate en el ámbito laboral. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, expresó a Reforma su preocupación acerca de la viabilidad económica de esta medida para las empresas privadas. Barbosa enfatizó que las compañías del sector privado no están preparadas financieramente para otorgar una prestación de aguinaldo tan elevada. "Estamos totalmente en contra porque los empleadores no están listos económicamente para dar una prestación tan alta. En algunos países no existe el aguinaldo, entonces estamos en una media internacional adecuada", subrayó Barbosa. La propuesta de homologación fue presentada por el diputado de Morena, Alfredo González Cruz, con la intención de igualar las condiciones entre los trabajadores de la Iniciativa Privada y aquellos que prestan servicios al Estado. También en el Congreso de la Unión existen iniciativas para incrementar de 15, como actualmente está en la ley, a 30 días el aguinaldo para los trabajadores de la iniciativa privada. Según la iniciativa, esta medida busca atender la situación laboral de aquellos trabajadores que no tienen acceso a un contrato colectivo o a una sentencia del Poder Judicial que les garantice igualdad de condiciones en el aguinaldo. La exposición de motivos de la propuesta argumenta que, en atención a los principios de no discriminación y progresividad de los derechos humanos, se busca que ambos grupos de trabajadores tengan un aguinaldo de al menos 40 días. Barbosa cuestiona la viabilidad de esta medida, señalando que el aguinaldo de los burócratas es financiado por los contribuyentes, lo que lo convierte en un caso distinto al de las empresas privadas. "Es imposible equiparar el aguinaldo de las empresas privadas a los de los burócratas, porque el aguinaldo de los burócratas los pagamos todos, no es un parámetro de homologar y decir que hay discriminación con los trabajadores de la IP cuando reciben 15 días y los burócratas 40 porque el recurso tiene origen muy diferente", sostuvo. (Imagen: Shutterstock) Barbosa recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 80% de los generadores de empleo en el país y argumentó que no se ha llevado a cabo un diálogo adecuado con el sector privado para discutir la posibilidad de incrementar los días de aguinaldo. En su opinión, se requiere un estudio más profundo y un análisis exhaustivo de la situación antes de tomar decisiones que puedan impactar significativamente a las empresas.