El abandono de citas se suma a las actividades que merman la atención del SAT a los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se cuenta con con un alto numero de citas abandonadas; es decir, que no son canceladas por los contribuyentes, pero tampoco las utilizan. Al final, esto también perjudica a quienes sí están interesados en acudir, pues se desperdician los limitados espacios de atención. En este sentido, el SAT ha exhortado a la comunidad a denunciar la práctica de la compra-venta de citas que recientemente ha tenido relevancia (todos los servicios brindados por el SAT deberían ser gratuitos). Por su parte, el titular de la adminstración desconcentrada de servicios al contribuyente de Torreón, Francisco Javier Macías Gallardo, ha pedido a los contribuyentes que en caso de obtener una cita, hagan todo lo posible por asistir a ella. Y si de lo contrario, obtuvieron una cita y realmente no pueden acudir, es mejor optar por la cancelación de la cita; de esta manera el SAT sabrá que puede abrir un espacio a algún contribuyente que esté interesado en ella y tenga la facilidad de acudir. Asimismo, el SAT ha dado a conocer que ante la actividad ilícita de la venta de espacios para la citas, las agendadas de manera sospechosa comenzarán a ser cancelarlas. Se notificará vía correo electrónico a los causantes que hayan generado un folio para recibir atención y que se encuentren dentro de los rangos de “posible actividad incierta”, por lo que no podrán ser atendidos. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/los-usuarios-siguen-reportando-fallas-en-pagina-del-sat/

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